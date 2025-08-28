Sector inmobiliario
A la venta un dúplex en el barrio del Sector Sur por menos de 140.000 euros
La vivienda tiene tres dormitorios y precisa de pequeñas actualizaciones para entrar a vivir
L.P.
Córdoba
El portal de vivienda tucasa.com tiene a la venta un dúplex de 112 m2, para reformar, con garaje y trastero. El inmueble, que se ubica en el barrio del Sector Sur, dispone de buenas comunicaciones por carretera y transporte público, situándose a tan solo cinco minutos a pie de la parada de autobús de la Avenida de Cádiz.
Asimismo, en la zona hay todo tipo de servicios e infraestructuras: centros educativos, instalaciones deportivas, comercios, farmacias, supermercados o zonas verdes.
Así es la vivienda
La vivienda se distribuye en salón-comedor, tres dormitorios, cocina, aseo, cuarto de baño y vestíbulo.
Además…
- Tiene suelos de tarima.
- Ventanas de aluminio lacadas en blanco.
- Puertas interiores de nogal.
- Precisa de pequeñas actualizaciones para entrar a vivir, pero se encuentra en buen estado general de conservación.
- Es una bajo en un bloque.
Precio y datos del inmueble
- Precio: 139.000 euros
