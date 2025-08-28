La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El fin de la obra de la avenida de Trassierra, el hallazgo del cadáver de una mujer en una nave abandonada y la declaración de la Unesco a Mezquita-Catedral, a salvo tras el incendio, centran la información
La tercera y última fase obra de la avenida de Trassierra por fin ha acabado. Tras prolongarse un poco más de lo que estaba inicialmente previsto, con dos prórrogas desde octubre del año pasado, los cordobeses han estrenado esta mañana la nueva vía, abierta de principio a fin. La intervención se inició en 2019 tras 39 años de espera. Por otra parte, otro trágico suceso mancha las páginas del periódico de hoy. Los bomberos han encontrado en una nave abandonada de Córdoba el cuerpo sin vida de una mujer. La Policía Nacional investiga el caso. Y en última instancia, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha asegurado que la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-Catedral está a salvo pese al incendio de este verano.
- Abre al tráfico la nueva avenida de Trassierra: así es como ha quedado
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- La declaración de Patrimonio Mundial de la Mezquita-Catedral de Córdoba, a salvo pese al fuego, según Urtasun
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El alcalde de Córdoba sobre los pisos turísticos: "Las medidas están funcionando y se está poniendo orden"
- El cementerio de La Salud acoge la 35 ofrenda floral a Manolete en el 78 aniversario de su muerte
- El incendio de 24 hectáreas de pastos junto a la A-4 del mes de junio se debió a una negligencia
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral de Córdoba obliga a una rápida intervención de los bomberos
- Herida una mujer en una colisión de un coche y un patinete en Córdoba
Educación
Provincia
- El Infoca trabaja en la extinción de un incendio en Espiel
- Campiña Sur y el sector vitivinícola lanzan un SOS por los graves daños del mildiu y reclaman ayudas
Ocio
- Cata flamenca, últimas ferias de agosto y un mundial de fútbol para acabar el mes: así se presenta el fin de semana en Córdoba
Córdoba CF
Deportes
- Los equipos españoles ya conocen a sus rivales de la "fase liga" de la Champions League: luces y sombras
España
- Marlaska responde a las acusaciones del PP sobre los incendios: "No hemos actuado tarde, sino con previsión"
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
- El Ayuntamiento de Córdoba licita la dirección de obra para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV