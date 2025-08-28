La tercera y última fase obra de la avenida de Trassierra por fin ha acabado. Tras prolongarse un poco más de lo que estaba inicialmente previsto, con dos prórrogas desde octubre del año pasado, los cordobeses han estrenado esta mañana la nueva vía, abierta de principio a fin. La intervención se inició en 2019 tras 39 años de espera. Por otra parte, otro trágico suceso mancha las páginas del periódico de hoy. Los bomberos han encontrado en una nave abandonada de Córdoba el cuerpo sin vida de una mujer. La Policía Nacional investiga el caso. Y en última instancia, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha asegurado que la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-Catedral está a salvo pese al incendio de este verano.

