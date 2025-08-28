Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El fin de la obra de la avenida de Trassierra, el hallazgo del cadáver de una mujer en una nave abandonada y la declaración de la Unesco a Mezquita-Catedral, a salvo tras el incendio, centran la información

La apertura al tráfico de la avenida de Trassierra.

La apertura al tráfico de la avenida de Trassierra. / A.J.González

La tercera y última fase obra de la avenida de Trassierra por fin ha acabado. Tras prolongarse un poco más de lo que estaba inicialmente previsto, con dos prórrogas desde octubre del año pasado, los cordobeses han estrenado esta mañana la nueva vía, abierta de principio a fin. La intervención se inició en 2019 tras 39 años de espera. Por otra parte, otro trágico suceso mancha las páginas del periódico de hoy. Los bomberos han encontrado en una nave abandonada de Córdoba el cuerpo sin vida de una mujer. La Policía Nacional investiga el caso. Y en última instancia, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha asegurado que la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-Catedral está a salvo pese al incendio de este verano.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Educación

Provincia

Ocio

Córdoba CF

Deportes

España

  1. La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
  2. Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
  3. Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
  4. Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
  5. La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
  6. La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
  7. El Ayuntamiento de Córdoba licita la dirección de obra para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao
  8. Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Una de cal y otra de arena en la Mezquita-Catedral: fuga de agua y más espacio visitable

Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba

La declaración de Patrimonio Mundial de la Mezquita-Catedral de Córdoba, a salvo pese al fuego, según Cultura

El PSOE centra en la crisis de la vivienda el principal problema de Córdoba y pide aumentar el parque público de alquiler

Sale a licitación la redacción de los proyectos para sustituir 5.000 luminarias de alto consumo por tecnología LED

Cata flamenca, últimas ferias de agosto y un mundial de fútbol para acabar el mes: así se presenta el fin de semana en Córdoba

Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes festivos en Córdoba

