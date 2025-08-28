La actualidad del jueves 28 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de la compra de viviendas al contado, las novedades del crimen de Almedinilla y la bajada de temperaturas con el fin del mes de agosto centran la crónica del día
La inflación y la subida de los intereses han desembocado en que cada vez se compren más viviendas al contado en Córdoba. En el primer semestre del año uno de cada tres inmuebles se compró sin necesidad de pedir una hipoteca en el banco. Esto, según profesionales del sector, es una manera de hacer frente a la "pérdida de poder adquisitivo". En otro orden de cosas, seguimos pendientes de las novedades del crimen de Almedinilla que ha conmocionado al municipio y toda la provincia. Una de las hijas del hostelero asesinado tras ser disparado con una escopeta confesó que el presunto autor de los hechos era "amigo de toda la vida" de su padre y cliente habitual del negocio, algo que hace que no encuentre explicación a lo ocurrido. Por último, el verano parece ser que va diciendo adiós y después de meses tórridos, septiembre comenzará con una bajada de las temperaturas, según las previsiones de la Aemet.
- La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
- La hija del fallecido en Almedinilla: "Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así"
- Septiembre llegará a Córdoba con bajada de temperaturas tras un verano tórrido
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Voluntariado con aroma a café: la nueva apuesta de Cruz Roja Córdoba
- La Junta cancela 679 viviendas de uso turístico en Córdoba, la gran mayoría en la capital
- 645 personas podrán formarse para trabajar en la BLET en la primera convocatoria de cursos
- Juventud recuperará el Quiosco de la Trucha de La Victoria para actividades culturales
- Urbanismo adjudica la reparación de las cubiertas de Casa Libertad en el antiguo cuartel de Lepanto
- Autorizada la expropiación de unos terrenos clave para la instalación de la planta fotovoltaica Casillas
- Vecinos de Córdoba piden la limpieza de las márgenes del canal del Guadalmellato
Provincia
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- Crimen de Almedinilla: "Le pegó dos tiros sin pararse a nada"
- El Infoca actúa en un incendio forestal entre Montoro y Villa del Río ya estabilizado
Andalucía
- La Junta de Andalucía congela los precios de los comedores, aulas matinales y extraescolares para este curso
Deportes
Cultura
- La banda montillana Feed Soul Band se hace con el primer premio del Concurso de Maquetas Rurales de Hinojosa
España
- Última hora de los incendios en España: Realojados los cinco pueblos que permanecían evacuados por el incendio de Porto en Zamora
