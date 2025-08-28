Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 28 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El aumento de la compra de viviendas al contado, las novedades del crimen de Almedinilla y la bajada de temperaturas con el fin del mes de agosto centran la crónica del día

Edificios de viviendas en la zona del nuevo Zoco.

Edificios de viviendas en la zona del nuevo Zoco. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La inflación y la subida de los intereses han desembocado en que cada vez se compren más viviendas al contado en Córdoba. En el primer semestre del año uno de cada tres inmuebles se compró sin necesidad de pedir una hipoteca en el banco. Esto, según profesionales del sector, es una manera de hacer frente a la "pérdida de poder adquisitivo". En otro orden de cosas, seguimos pendientes de las novedades del crimen de Almedinilla que ha conmocionado al municipio y toda la provincia. Una de las hijas del hostelero asesinado tras ser disparado con una escopeta confesó que el presunto autor de los hechos era "amigo de toda la vida" de su padre y cliente habitual del negocio, algo que hace que no encuentre explicación a lo ocurrido. Por último, el verano parece ser que va diciendo adiós y después de meses tórridos, septiembre comenzará con una bajada de las temperaturas, según las previsiones de la Aemet.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Deportes

Cultura

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents