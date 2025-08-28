La inflación y la subida de los intereses han desembocado en que cada vez se compren más viviendas al contado en Córdoba. En el primer semestre del año uno de cada tres inmuebles se compró sin necesidad de pedir una hipoteca en el banco. Esto, según profesionales del sector, es una manera de hacer frente a la "pérdida de poder adquisitivo". En otro orden de cosas, seguimos pendientes de las novedades del crimen de Almedinilla que ha conmocionado al municipio y toda la provincia. Una de las hijas del hostelero asesinado tras ser disparado con una escopeta confesó que el presunto autor de los hechos era "amigo de toda la vida" de su padre y cliente habitual del negocio, algo que hace que no encuentre explicación a lo ocurrido. Por último, el verano parece ser que va diciendo adiós y después de meses tórridos, septiembre comenzará con una bajada de las temperaturas, según las previsiones de la Aemet.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Deportes

Cultura

España