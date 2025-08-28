El SAS lanza un SOS: estos son los puntos de Córdoba donde se podrá donar sangre en septiembre

Hace solo unos días que el Servicio Andaluz de Salud llamaba a la donación urgente para mejorar las reservas de sangre, que se encuentran bajo mínimos tras un verano en el que la actividad se ralentiza mientras las necesidades se mantienen. Para aumentar las reservas, el SAS ha organizado a lo largo del mes de septiembre, en distintos puntos de la provincia de Córdoba, hasta 39 citas, diez de ellas en puntos de la capital. Cabe destacar que, según el Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba, situado en la calle San Alberto Magno, en este momento escasea y es urgente la donación de los grupos sanguíneos A+ y A- aunque también escasean los grupos 0+ y 0-.

Los requisitos básicos para donar sangre son tener mayoría de edad, pesar al menos 50 kg y tener buena salud. Antes de la donación, los facultativos realizan un chequeo médico. La primera actuación se llevará a cabo en la Casa de la Juventud de Montoro, en horario de mañana y tarde.

Los lugares donde se podrrá donar

En Córdoba capital, el 9 de septiembre los interesados podrán donar en el centro cívico de Fátima de 17 a 21 horas; el día 10, en el cuartel de la Guardia Civil de 10 a 14 horas; el 11, estarán en la glorieta de la piscina municipal de Encinarejo de 18 a 21.30 horas.

El día 16, pasarán por el centro cívico de Lepanto de 17 a 21 horas; el 17, el punto de encuentro serán las antiguas lonjas, en el barrio del Santuario, de 17 a 21 horas. El día 18, el bus se parará junto al centro de salud de la Urbanización Azahara de 17.30 a 21.30 horas; el día 22, las donaciones se realizarán en el colegio Salesiano de 17 a 21 horas; el día 23, en la Torre Malmuerta de 17.30 a 21.30 horas mientras el día 24 de septiembre, se les encontrará en el IES Fuensanta de 10 a 14 horas y en la parroquia Santa Rafaela María del Arroyo del Moro de 17 a 21 horas.