El PSOE centra en la crisis de la vivienda el principal problema de Córdoba y pide aumentar el parque público de alquiler

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha centrado este jueves en la vivienda el principal problema de la ciudadanía en general y de los jóvenes cordobeses en particular. Para Hurtado, la crisis de la vivienda en Córdoba se evidencia con la subida persistente de los precios del alquiler, que están en máximos históricos, superando los 800 euros al mes por una vivienda de 90 metros cuadrados.

También se evidencia la crisis de la vivienda en que 9 de cada 10 jóvenes cordobeses no se emancipan hasta más allá de los 34 años, y en que los demandantes registrados para acceder a una VPO se han más que duplicado en el primer semestre de este año, estando próximos ya a los 7.000 demandantes de compra venta y superando los 4.000 en alquiler, según el PSOE.

“Desde el PSOE pedimos respuestas por parte de José María Bellido, que debe abandonar la pasividad e implicarse en evitar que la crisis de la vivienda en Córdoba vaya a más”, ha defendido Hurtado, para quien las soluciones y políticas de vivienda que Córdoba necesita pasan por invertir en aumentar el parque público de viviendas de alquiler de Vimcorsa y la Junta de Andalucía e intervenir en el precio de alquiler de viviendas con la declaración de Córdoba como zona tensionada.

Vivienda en Córdoba. / Manuel Murillo

Para Hurtado, el aumento del parque público de viviendas es más necesario que nunca para ofrecer alquileres sociales e incidir a la baja en el mercado de alquiler de vivienda, así como la declaración de Córdoba como zona tensionada “Ahora depende de la Junta de Andalucía declarar las zonas tensionadas, por lo que pido al señor Bellido, como presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, que se implique en la declaración de zonas tensionadas para abaratar los precios del alquiler de viviendas en un 20% del precio actual”, ha añadido.

Actuaciones en vivienda en el Casco Histórico

El portavoz socialista Antonio Hurtado también ha criticado que en el Casco Histórico de Córdoba no hay prevista ninguna actuación de viviendas asequibles por parte de Vimcorsa, y que "tampoco hay interés político alguno" por parte del Gobierno de José María Bellido. En este sentido, considera que entre las actuaciones más necesarias en el Casco Histórico están la rehabilitación y la construcción de viviendas asequibles por parte de Vimcorsa, aprovechando los 100.000 m2 de suelo vacante, además de recuperar el carácter residencial del Casco Histórico, rechazando el modelo de “parque temático” que tiende a convertirse. Para ello, ha urgido ampliar la moratoria a los apartamentos turísticos y desarrollar un ambicioso plan de vivienda y de rehabilitación por Vimcorsa en colaboración con Junta de Andalucía y el Ministerio de la Vivienda.

Para Hurtado, la “irresponsable admisibilidad municipal ha aumentado la presión turística en el Casco Histórico durante los últimos años y turistificado en exceso estos barrios que eran antes netamente residenciales". Este hecho, asegura, "ha provocado la falta de vivienda asequible en el Casco Histórico y el encarecimiento del mercado de alquiler". El encarecimiento de la vivienda en el Casco Histórico y la pérdida de calidad de vida por la masificación turística "ha provocado el efecto de gentrificación, desplazándose la población residente a otros barrios según sus capacidades económicas”, ha opinado.

El Grupo Municipal Socialista ha propuesto en reiteradas ocasiones un “pacto por la vivienda asequible en Córdoba”, petición que viene siendo rechazada por Bellido y su equipo de Gobierno, quienes, a juicio de Hurtado, "se desentienden del principal problema que tiene la ciudadanía como es el de acceso a la vivienda: prueba de ello son las cero promociones de vivienda en marcha en estos momentos por parte de Vimcorsa”.