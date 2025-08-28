Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 28 de agosto de 2025

Exposición

Continúa la muestra ‘Señales’

Hasta el próximo día 14 de septiembre se podrá visitar la exposición Señales, de Salvador Morera. Busca una nueva forma de expresión que desafía tanto su propia práctica artística como las expectativas del público.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Manríquez, 5. De 09.00 a 15.00 horas.

Cultura en red

Espectáculo flamenco

Acordarte, espectáculo flamenco dentro de la VIII Semana Cultural de Acudesol. Componentes: Antonio de Pozoblanco, voz, Javier Muñoz ‘El Tomate’ y Rafael Muñoz ‘El Tomate’, guitarras, Jorge del Pino, percusión y el violín de Eles Bellido.

ALCOLEA. (Sede Asociación El Sol). Nebulosa, s/n. 22.00 horas.

Espectáculo flamenco / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Actuación

‘Miriam ‘la Chiqui’

Dentro de la programación de Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Mirian ‘La Chiqui’. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.