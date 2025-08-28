Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 28 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
Continúa la muestra ‘Señales’
Hasta el próximo día 14 de septiembre se podrá visitar la exposición Señales, de Salvador Morera. Busca una nueva forma de expresión que desafía tanto su propia práctica artística como las expectativas del público.
CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 09.00 a 15.00 horas.
Cultura en red
Espectáculo flamenco
Acordarte, espectáculo flamenco dentro de la VIII Semana Cultural de Acudesol. Componentes: Antonio de Pozoblanco, voz, Javier Muñoz ‘El Tomate’ y Rafael Muñoz ‘El Tomate’, guitarras, Jorge del Pino, percusión y el violín de Eles Bellido.
ALCOLEA. (Sede Asociación El Sol).
Nebulosa, s/n.
22.00 horas.
Actuación
‘Miriam ‘la Chiqui’
Dentro de la programación de Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Mirian ‘La Chiqui’. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
