Seguridad vial
Herida una mujer en una colisión de un coche y un patinete en Córdoba
El suceso se ha producido en la calle Algeciras
Una mujer ha resultado herida este jueves en una colisión entre un coche y un patinete en la calle Algeciras de la capital cordobesa.
Según han explicado a Diario CÓRDOBA desde la empresa de emergencias 112, el suceso se ha producido sobre las 10,50 horas, cuando se ha recibido el aviso de que había una persona herida como consecuencia de la colisión entre un coche y un patinete en la calle Algeciras. Inmediatamente, se han activado los servicios sanitarios del 061 y se ha dado aviso a la Policía Local.
Las mismas fuentes indican que la mujer, de 34 años de edad, se quejaba de dolor en la rodilla, aunque, a priori, las heridas no parecen graves. La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- El Ayuntamiento de Córdoba licita la dirección de obra para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas