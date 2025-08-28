Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad vial

Herida una mujer en una colisión de un coche y un patinete en Córdoba

El suceso se ha producido en la calle Algeciras

Una persona se desplaza en patinete eléctrico

Una persona se desplaza en patinete eléctrico / CÓRDOBA

Rafael Valenzuela

CÓRDOBA

Una mujer ha resultado herida este jueves en una colisión entre un coche y un patinete en la calle Algeciras de la capital cordobesa.

Según han explicado a Diario CÓRDOBA desde la empresa de emergencias 112, el suceso se ha producido sobre las 10,50 horas, cuando se ha recibido el aviso de que había una persona herida como consecuencia de la colisión entre un coche y un patinete en la calle Algeciras. Inmediatamente, se han activado los servicios sanitarios del 061 y se ha dado aviso a la Policía Local.

Las mismas fuentes indican que la mujer, de 34 años de edad, se quejaba de dolor en la rodilla, aunque, a priori, las heridas no parecen graves. La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.

Herida una mujer en una colisión de un coche y un patinete en Córdoba

