Sucesos
Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
El peligro de que el agua entrase en contacto con el cableado eléctrico puso en alerta a los efectivos del Sepeis
Una fuga de agua esta madrugada en la Mezquita-Catedral de Córdoba ha vuelto a encender todas las alertas. A las 2.45 horas los efectivos del Servición de Prevención de Incendios y Salvamento (Speis) recibieron una llamada alertando de la salida de agua de la fachada del monumento hacia la calle Torrijos. El temor de que el agua entrase en contacto con el cableado eléctrico fue la principal preocupación de los bomberos. Así lo han confirmado las fuentes consultadas del Speis, que indican que, afortunadamente, la incidencia no fue a mayores.
Las mismas fuentes han indicado que la incidencia quedó solventada minutos después de su presencia en la zona, sin que se conozca aún las causas que han provocado esta nueva incidencia en el principal monumento de la ciudad, la segunda que se produce tras el incendio del pasado 8 de agosto en una de las capillas.
