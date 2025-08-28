Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 28 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 29 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael Domínguez Carmona
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
Antonia Ruiz Jiménez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael
Tomás Ruiz Gómez
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
