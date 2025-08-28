Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 28 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 29 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Domínguez Carmona

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Antonia Ruiz Jiménez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

Tomás Ruiz Gómez

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

TEMAS

