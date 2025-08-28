Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo empiezan las clases en los institutos de Córdoba?

Esta es el día de inicio del curso para alumnos de ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente y otras fechas clave

Alumnos de Secundaria en una clase.

Alumnos de Secundaria en una clase. / Europa Press

Maica Mora

Córdoba

Se acerca el final de las vacaciones y miles de adolescentes en Córdoba comienzan a prepararse para su regreso a las aulas. El curso escolar 2025-2026 está a punto de comenzar en la Secundaria, y si te preguntas cuándo empiezan las clases en los institutos de Córdoba, aquí tienes toda la información que necesitas saber.

El regreso a clase para ESO y Bachillerato

Aunque el inicio oficial del curso académico en Andalucía está marcado para el 1 de septiembre de 2025, los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato no volverán a sus institutos hasta unos días más tarde.

La fecha clave es el lunes 15 de septiembre de 2025. Ese día se reanudan las clases en Córdoba para los alumnos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente.

Esto significa que los institutos de Córdoba abrirán sus puertas para el alumnado a mediados de mes, tras la incorporación más temprana de los cursos de Infantil y Primaria, que lo harán el día 10.

Clases en el IES José María Parra de Alzira, en una imagen de archivo.

Clases en un instituto, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

¿Cuántos días lectivos tendrán los institutos?

El calendario escolar 2025-2026 establece que los alumnos de secundaria contarán con 175 días lectivos, distribuidos hasta el 22 de junio de 2026, fecha prevista para la finalización del curso.

Durante este tiempo, habrá varios descansos, puentes y vacaciones que marcarán el ritmo del año académico. Entre los más destacados:

  • Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026
  • Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026
  • Puentes como el del 13 de octubre, 3 de noviembre o el 8 de diciembre
Montaje de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba.

Montaje de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba, en una imagen de archivo.. / Chencho Martínez

Un nuevo curso, nuevos retos

Cada septiembre supone un nuevo comienzo. Para muchos estudiantes, este año puede significar el paso a una nueva etapa, como el salto de la ESO al Bachillerato, o incluso el inicio de la preparación para la Selectividad.

Con una estructura clara y fechas ya definidas, las familias y los centros educativos pueden comenzar a organizarse para un curso que llega con energías renovadas tras las vacaciones de verano.

Si tienes hijos en edad de instituto o eres estudiante de secundaria en Córdoba, ya puedes marcar el 15 de septiembre de 2025 en tu calendario. Ese será el día en que los pasillos de los institutos vuelvan a llenarse de mochilas, risas, reencuentros… y también algún que otro madrugón.

