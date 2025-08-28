Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo

Diario CÓRDOBA regala cuatro entradas dobles para Pignoise y dos para la Gala Lírica del Festival Al-Andalus

La actuación de Sabina Puértolas e Ismael Jordi tendrá lugar el 5 de septiembre, mientras que el grupo madrileño cantará el día 9

Diario CÓRDOBA sortea entradas para el concierto de Pignoise y de la Gala Lírica del Festival Al-Ándalus.

Diario CÓRDOBA sortea entradas para el concierto de Pignoise y de la Gala Lírica del Festival Al-Ándalus. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El mundial de fútbol juvenil Trofeo Al-Ándalus dejará en Córdoba dos grandes actuaciones musicales, que componen el programa del Festival Al-Ándalus. Por un lado, este 5 de septiembre tendrá lugar la Gala Lírica de Soledad Puértolas e Ismael Jordi. El día 9, será Pignoise quienes despierten la nostalgia de la generación Z con un concierto que traerá a la ciudad aquellos temas tan sonados.

Y lo mejor de todo es que Diario CÓRDOBA sortea entradas para ambas citas. Dos entradas dobles para la Gala Lírica y cuatro dobles para Pignoise. ¿Quieres conseguirlas? Solo tienes que participar en el sorteo, siguiendo las instrucciones de las publicaciones de Instagram.

Gala Lírica

La actuación operística de Sabina Puértolas e Ismael Jordi tendrá lugar el viernes 5 de septiembre en el Teatro Góngora. Diario CÓRDOBA sortea dos entradas dobles y para conseguirlas solo hay que seguir el perfil de Instagram @diario_cordoba, darle me gusta a la publicación de abajo y mencionar a un amigo.

El plazo para participar está abierto hasta el día 2 de septiembre a las 10.00 horas.

Pignoise

Cuatro días después de la Gala Lírica, el día 9 de septiembre, Pignoise ofrecerá su concierto en el Teatro La Axerquía a las 21.00 horas. Para el espectáculo, Diario CÓRDOBA regala cuatro entradas dobles. Y participar en el sorteo es igual de sencillo: seguir el perfil de Instagram @diario_cordoba, darle me gusta a la publicación de abajo y mencionar a un amigo.

En este caso, el sorteo está abierto hasta las 10.00 horas del 5 de septiembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
  2. Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
  3. Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
  4. Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
  5. La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
  6. El Ayuntamiento de Córdoba licita la dirección de obra para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao
  7. Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV
  8. José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas

Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos

Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos

Diario CÓRDOBA regala cuatro entradas dobles para Pignoise y dos para la Gala Lírica del Festival Al-Andalus

Diario CÓRDOBA regala cuatro entradas dobles para Pignoise y dos para la Gala Lírica del Festival Al-Andalus

Educación abrirá el próximo 2 de septiembre la adjudicación de vacantes de FP en Córdoba

Educación abrirá el próximo 2 de septiembre la adjudicación de vacantes de FP en Córdoba

Cata flamenca, última ferias de agosto y un mundial de fútbol para acabar el mes: así se presenta el fin de semana en Córdoba

Cata flamenca, última ferias de agosto y un mundial de fútbol para acabar el mes: así se presenta el fin de semana en Córdoba

Córdoba reconquista su verano tras el desplome de las temperaturas "certificado" por la Aemet

Córdoba reconquista su verano tras el desplome de las temperaturas "certificado" por la Aemet

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 28 de agosto de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 28 de agosto de 2025

La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres

La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
Tracking Pixel Contents