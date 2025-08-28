Diario CÓRDOBA regala cuatro entradas dobles para Pignoise y dos para la Gala Lírica del Festival Al-Andalus

El mundial de fútbol juvenil Trofeo Al-Ándalus dejará en Córdoba dos grandes actuaciones musicales, que componen el programa del Festival Al-Ándalus. Por un lado, este 5 de septiembre tendrá lugar la Gala Lírica de Soledad Puértolas e Ismael Jordi. El día 9, será Pignoise quienes despierten la nostalgia de la generación Z con un concierto que traerá a la ciudad aquellos temas tan sonados.

Y lo mejor de todo es que Diario CÓRDOBA sortea entradas para ambas citas. Dos entradas dobles para la Gala Lírica y cuatro dobles para Pignoise. ¿Quieres conseguirlas? Solo tienes que participar en el sorteo, siguiendo las instrucciones de las publicaciones de Instagram.

Gala Lírica

La actuación operística de Sabina Puértolas e Ismael Jordi tendrá lugar el viernes 5 de septiembre en el Teatro Góngora. Diario CÓRDOBA sortea dos entradas dobles y para conseguirlas solo hay que seguir el perfil de Instagram @diario_cordoba, darle me gusta a la publicación de abajo y mencionar a un amigo.

El plazo para participar está abierto hasta el día 2 de septiembre a las 10.00 horas.

Pignoise

Cuatro días después de la Gala Lírica, el día 9 de septiembre, Pignoise ofrecerá su concierto en el Teatro La Axerquía a las 21.00 horas. Para el espectáculo, Diario CÓRDOBA regala cuatro entradas dobles. Y participar en el sorteo es igual de sencillo: seguir el perfil de Instagram @diario_cordoba, darle me gusta a la publicación de abajo y mencionar a un amigo.

En este caso, el sorteo está abierto hasta las 10.00 horas del 5 de septiembre.