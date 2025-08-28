La declaración de Patrimonio Mundial de la Mezquita-Catedral de Córdoba, a salvo pese al fuego, según Cultura

Los fuegos que han efectado este verano a la Mezquita-Catedral de Córdoba y al paraje de Las Médulas, en León, no han puesto en riesgo las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco ni del enclave natural ni del monumento, según ha confirmado a Europa Press el Ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

En este sentido, ha señalado que ya se han remitido los preceptivos informes a la Unesco, una gestión que compete directamente al departamento que dirige Ernest Urtasun.

"Dicho lo cual, tenemos que prepararnos para que eventualidades de este tipo puedan afectar a elementos patrimoniales importantes de España. Debemos estar muy preparados", ha admitido.

Diario CÓRDOBA

En este sentido, ha recordado que en el Ministerio de Cultura hay un plan de gestión de riesgos del patrimonio cultural que funciona "muy bien", con unos "técnicos excelentes", junto con el libro verde del patrimonio cultural, para que las instalaciones de patrimonio contribuyen a la transición ecológica. "En todos los casos que yo he visto de afectaciones del patrimonio cultural, nuestro plan de emergencias ha funcionado muy bien y quiero aprovechar para felicitar a los funcionarios de la casa por ello", ha insistido.

Finalmente, Urtasun ha aplaudido la buena colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba tras el incendio en la Mezquita de Córdoba, al tiempo que se ha mostrado partidario de que las administraciones públicas participen de forma directa en la gestión del monumento en relación a las reclamaciones sobre su titularidad, que en la actualidad corresponde a la Iglesia Católica.