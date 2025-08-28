Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes festivos en Córdoba

Con el curso a punto de arrancar, estudiantes, docentes y familias en Córdoba comienzan a revisar el calendario con una pregunta en mente: ¿Cuándo será el próximo puente? Organizar escapadas, descansos o simplemente desconectar un par de días es más fácil cuando sabes de antemano todos los festivos y puentes del curso escolar 2025-2026 en Córdoba.

Si tú también estás planificando el año, aquí tienes la guía definitiva con todas las fechas clave del calendario escolar en Córdoba.

*Spoiler: habrá varios fines de semana largos*

¿Cuántos puentes habrá este curso en Córdoba?

Según el calendario publicado por la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba, durante el curso 2025-2026 habrá un total de cinco puentes comunes para todos los centros educativos de la provincia, más uno adicional exclusivo para la capital.

La vuelta al cole en Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Puentes y festivos del curso 2025-2026 en Córdoba

Estas fechas ofrecen pausas repartidas a lo largo del año, ideales para recargar energías sin esperar a las vacaciones. La mayoría tendrán lugar en lo que queda de 2025, y otros cuantos en el año próximo.

Estos son los puentes del curso 2025-2026 en Córdoba:

Fiesta Nacional

Puente por la Fiesta Nacional del 12 de octubre, que cae en domingo, se trasladará al día 13, lunes. Por tanto, este primer fin de semana largo del año puede ser perfecto para una escapada otoñal.

San Rafael

Poco después del primer puente, los estudiantes y docentes de la capital de Córdoba tendrán un festivo local por el Día de San Rafael, patrón de la ciudad. Cae en viernes y solo se aplica, recuerda, en los centros de la capital.

Fesrividad de San Rafael en Córdoba, en una imagen de archivo. / Córdoba

Puente de Todos los Santos

A principios de noviembre, la Junta de Andalucía ha establecido un día no lectivo provincial que supondrá un respiro justo después del puente de Todos los Santos. El día 3 de noviembre, lunes, también es festivo.

Día de la Inmaculada

El último mes del año, con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, los cordobeses podrán disfrutar del puente del 8 de diciembre, lunes, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, festivo nacional.

Día de la Comunidad Educativa + Día de Andalucía

El 28 de febrero, Día de Andalucía, enlaza con el Día de la Comunidad Educativa, que se traslada al lunes siguiente, 2 de marzo. Este puente ofrecerá un buen descanso para los primeros planes de primavera.

Personas paseando durante un puente en Córdoba. / Manuel Murillo

1 de mayo de 2026 (viernes)

Finalmente, el 1 de mayo, otro clásico del calendario escolar que siempre garantiza un fin de semana largo es el Día del Trabajador. En 2026 cae en viernes.

*Extra: También se ha declarado no lectivo el 7 de enero de 2026 (miércoles), sumando un día más al descanso navideño.

Más allá de los puentes: las vacaciones escolares

Aunque los puentes son bienvenidos, las vacaciones largas siguen siendo las favoritas de todos. Este curso, los periodos de descanso serán:

Navidad : del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

Con un total de seis puentes escolares (cinco provinciales y uno local en Córdoba capital), el curso 2025-2026 viene bien repartido en cuanto a descansos. Ya sea para planear un viaje, ponerse al día con tareas o simplemente desconectar, tener este calendario a mano será clave para afrontar el año con mejor organización… y con la vista siempre puesta en el próximo día libre.