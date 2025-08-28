Última hora del monumento
Una de cal y otra de arena en la Mezquita-Catedral: fuga de agua y más espacio visitable
La Mezquita-Catedral de Córdoba acomete estos días los últimos trabajos del plan de emergencia mientras vuelve a ser noticia por un incidente nocturno en un baño
Los bomberos han regresado este jueves a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Dos semanas después del incendio que colapsó una capilla y dañó otras dos, el Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento tuvo que hacer acto de presencia en el templo durante la madrugada por una fuga de agua derivada de la rotura del manguito de un sanitario en uno de los baños del monumento.
Como dice el refrán, el agua no llegó al río porque un vigilante cortó el agua a tiempo tras detectar el incidente. Los bomberos, preocupados por que el agua entrase en contacto con el cableado eléctrico, acudieron al lugar para valorar lo ocurrido, pero en esta ocasión no tuvieron que intervenir. Una avería que se solucionó con una vuelta de llave de paso y una fregona volvía a situar al templo en el foco mediático cuando se cumplen dos semanas del incendio que puso en jaque a los cordobeses, impactados por las imágenes de las llamas.
Aunque no hay nada llamativo a la vista, el flujo de turistas es continuo y nadie se resiste a salir del templo sin la foto de rigor sobre cualquier signo que pueda recordar el paso del fuego por el lugar.
A la espera de conocer el informe de la policía científica sobre lo ocurrido, el Cabildo de la Catedral ha ampliado estos días la zona de visita. Los turistas y locales pueden transitar ya por gran parte del área perimetrada inicialmente, donde aún hay algunos signos del fuego en el techo, a excepción del pasillo, donde continúan las labores de limpieza, y la parte donde se va a intervenir, que permanece oculta tras unas lonas. Las tareas previstas en el Plan de Emergencia continuaban este jueves, pero acabarán esta semana.
Mientras tanto, según fuentes del Cabildo de la Catedral, los arquitectos siguen trabajando en el proyecto de restauración, que confían esté listo dentro de dos semanas. Cuando esté acabado, se remitirá a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que tendrá la última palabra.
