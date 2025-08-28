Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la calle Sor Ángela de la Cruz

Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba

El cuerpo se encontraba en la planta alta de las instalaciones

Imagen de archivo de los bomberos de Córdoba.

Imagen de archivo de los bomberos de Córdoba. / A. J. González

Rafael Valenzuela

Rafael Valenzuela

CÓRDOBA

Los bomberos de Córdoba han recuperado esta mañana el cuerpo sin vida de una mujer de una nave abandonada en la calle Sor Ángela de la Cruz.

Según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), sobre las 11.30 de la mañana se ha recibido un requerimiento de servicio de la Policía Nacional para recuperar el cuerpo hallado en unas naves abandonadas.

Las mismas fuentes han indicado que debido al difícil acceso de la zona donde estaba el cuerpo, se ha requerido el uso de un vehículo con escala, para poder recuperarlo porque el recinto donde estaba tiene varias plantas y el cadáver estaba en la segunda.

Por el momento se desconocen más datos, salvo que es una mujer. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones.

