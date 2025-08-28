El Ayuntamiento saca a licitación la redacción de los proyectos para sustituir 5.000 luminarias de alto consumo por tecnología LED

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación la redacción de los proyectos técnicos de ejecución y dirección de obras para la sustitución de luminarias de alto consumo por otras de tecnología LED, que suponen un ahorro en el coste de energía y traen consigo beneficios desde el punto de vista medioambiental.

El presupuesto de dicha licitación asciende a 186.610 euros y contempla la redacción de los proyectos para la sustitución de 4.967 luminarias y la modernización de 57 cuadros de luz en la ciudad. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha indicado que “es una iniciativa muy importante, de gran calado, porque nos va a permitir avanzar en nuestro modelo de ciudad verde, con calidad de vida y respetuosa con el medio ambiente”.

El cambio va a suponer un ahorro de coste de energía de 425.000 euros al año, lo que supone una rebaja del 48,90%, y se reducirá la emisión de CO2 a la atmósfera. Ruiz Madruga ha recordado que en la ciudad existen unos 50.000 puntos de luz, de los cuales 11.000 ya son de tecnología LED. “Cuando concluyamos el cambio previsto daremos por cumplido uno de nuestros objetivos, que era sustituir el 40% de las luminarias de la ciudad”.

Optimización de la energía

Se trata, por tanto, de actualizar la instalación existente a nuevos equipos lumínicos, de tecnología actual, con mayores índices de rendimiento y menores requerimientos energéticos, sustituyendo así las unidades luminosas que por su antigüedad o disposición penalizan una optimización energética o impiden su telegestión y regulación automática.

Este proyecto se financia a cargo de los 5.849.622 euros concedidos al Ayuntamiento de Córdoba por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

El Consistorio cordobés ya recibió una primera subvención de 4.310.081 euros por parte de dicho Instituto para el mismo fin, un proyecto que está ahora en fase de presentación de ofertas de ejecución, con la previsión de que antes de que finalice el año puedan comenzar los trabajos de sustitución.

El proyecto que ha salido hoy a licitación contempla la intervención en tres zonas: Las Palmeras, Electromecánicas, Miralbaida, San Rafael de la Albaida, Parque Figueroa, Huerta Santa Isabel, Camino de Turruñuelos, Arruzafilla y El Patriarca. También en Arroyo del Moro, Las Margaritas, Moreras, Huerta de la Reina, Arruzafilla, El Tablero, Camping, Huerta de San Rafael, Santa Rosa y Valdeolleros, y por último La Asomadilla, El Brillante, El Naranjo, Polígono Industrial de Chinales y Parque de la Asomadilla.