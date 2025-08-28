Turismo
El alcalde de Córdoba sobre los pisos turísticos: "Las medidas están funcionando y se está poniendo orden"
La Junta de Andalucía ha cancelado desde 2024 hasta la actualidad 679 viviendas de uso turístico en Córdoba
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado positivamente las medidas tomadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, que ha cancelado desde 2024 hasta la actualidad 679 viviendas de uso turístico (VUT) en Córdoba tras las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos andaluces que, para el alcalde cordobés, "están funcionando y se está poniendo orden".
Para Bellido, "no se trata de demonizar la vivienda de uso turístico" porque es un fenómeno "que ha venido para quedarse y que en términos generales no es negativo, es una forma de viajar que muchas familias eligen" porque "el turismo supone riqueza, supone empleo, convivencia e intercambio", pero, eso sí, ha vuelto a incidir es la necesidad de controlarlas.
Según el alcalde, el 63% de las plazas de alojamiento son de vivienda de uso turístico en la capital cordobesa, lo que supone "que hay que ordenar", en primer lugar "por la propia convivencia" y también porque, aunque en el conjunto de la ciudad solo suponen el 2,5% del parque de vivienda, "puede llegar a tener impactos en determinados barrios en el precio y el acceso a la vivienda".
El alcalde ha recordado que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han dado herramientas a los ayuntamiento para regular "y lo que se está haciendo ahora es ordenar, comprobar que las viviendas de uso turístico cumplen con requisitos de calidad como cualquier otro servicio turístico y se valora el cumplimiento de la norma urbanística, que en este caso, al ser ya un servicio profesional, tiene los mismos requisitos que un hotel o un edificio de apartamentos turísticos". Bellido ha asegurado que cree que "es positivo" que si hay viviendas que no cumplen con esos requisitos "no puedan prestar ese servicio".
