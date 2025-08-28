El alcalde de Córdoba sobre los pisos turísticos: "Las medidas están funcionando y se está poniendo orden"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado positivamente las medidas tomadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, que ha cancelado desde 2024 hasta la actualidad 679 viviendas de uso turístico (VUT) en Córdoba tras las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos andaluces que, para el alcalde cordobés, "están funcionando y se está poniendo orden".

Para Bellido, "no se trata de demonizar la vivienda de uso turístico" porque es un fenómeno "que ha venido para quedarse y que en términos generales no es negativo, es una forma de viajar que muchas familias eligen" porque "el turismo supone riqueza, supone empleo, convivencia e intercambio", pero, eso sí, ha vuelto a incidir es la necesidad de controlarlas.

Según el alcalde, el 63% de las plazas de alojamiento son de vivienda de uso turístico en la capital cordobesa, lo que supone "que hay que ordenar", en primer lugar "por la propia convivencia" y también porque, aunque en el conjunto de la ciudad solo suponen el 2,5% del parque de vivienda, "puede llegar a tener impactos en determinados barrios en el precio y el acceso a la vivienda".

El alcalde ha recordado que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han dado herramientas a los ayuntamiento para regular "y lo que se está haciendo ahora es ordenar, comprobar que las viviendas de uso turístico cumplen con requisitos de calidad como cualquier otro servicio turístico y se valora el cumplimiento de la norma urbanística, que en este caso, al ser ya un servicio profesional, tiene los mismos requisitos que un hotel o un edificio de apartamentos turísticos". Bellido ha asegurado que cree que "es positivo" que si hay viviendas que no cumplen con esos requisitos "no puedan prestar ese servicio".