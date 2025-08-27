Voluntariado con aroma a café: la nueva apuesta de Cruz Roja Córdoba

«Voluntariado-café». Ese es el nombre del nuevo proyecto de Cruz Roja en Córdoba para promocionar el altruismo, dar visibilidad a su labor social y sumar cada vez más adhesiones de la ciudadanía a su causa solidaria. La institución humanitaria informa en un comunicado que apuesta por una propuesta sencilla pero eficaz: el encuentro en torno a un café como excusa para fomentar la conversación, el intercambio de ideas y la creación de vínculos entre personas.

Con este objetivo, una vez al mes abrirá las puertas de su sede y organizarádesayunos -o meriendas, según el horario y la ocasión- que se conciben como espacios de diálogo y cohesión. A estas citas acudirán tanto personas voluntarias que ya forman parte de la organización como otras que sienten curiosidad o interés en colaborar y quieren conocer de primera mano qué significa implicarse en Cruz Roja.

«La idea es facilitar momentos de encuentro informales, que permitan compartir experiencias y conocer de una manera más cercana, y con los testimonios en primera persona de sus protagonistas, las distintas acciones voluntarias que se pueden realizar dentro de nuestra entidad. Entendemos que es una buena forma de promover el compromiso social», explica Ana Belén Losada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja.

Este tipo de actividad se integra dentro de un proyecto más amplio, subvencionado por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, que busca reforzar el tejido solidario de la ciudad. Además de los cafés, el programa contempla sesiones de captación y sensibilización en centros educativos, con el fin de despertar en la juventud la inquietud por participar en iniciativas de carácter altruista y formar a las nuevas generaciones en valores de solidaridad y justicia social.

Voluntarios en Córdoba

Actualmente, Cruz Roja cuenta en la provincia con 3.569 personas voluntarias, de las cuales 2.510 desarrollan su labor en la capital cordobesa. Gracias a ellas, la organización puede atender las múltiples necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, en ámbitos tan diversos como la atención social, la formación, la infancia, la inmigración o las emergencias.

Cualquier persona interesada en aportar su granito de arena, ya sea como voluntaria, socia o con colaboraciones puntuales, puede informarse llamando al 957 433878 o a través de los perfiles de la entidad en redes sociales: www.facebook.com/cruzrojacordoba y @CruzRojaCordoba en Twitter e Instagram.