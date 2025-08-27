Vecinos de Córdoba piden la limpieza de las márgenes del canal del Guadalmellato

Vecinos de San Rafael de la Albaida piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que lleve a cabo la limpieza de las márgenes del canal del Guadalmellato y muestran su preocupación por los últimos dos incendios en las inmediaciones de la barriada.

Según los vecinos, las márgenes del canal del Guadalmellato, a su paso por dicha barriada, «se encuentran totalmente invadidas por una abundante vegetación, lo cual supone un potencial riesgo de incendio». Vecinos, a título particular, y la Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida, han reclamado al Ayuntamiento de Córdoba y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (de la que depende dicho canal) la limpieza y desbroce de las márgenes del canal.

Los vecinos denuncian que no se ha limpiado en cinco años. / CÓRDOBA

Según relatan los vecinos, el Ayuntamiento ya ha comunicado «la imposibilidad de llevar a cabo ninguna acción, por no ser de su competencia», mientras que la Confederación «no ha hecho nada, a pesar de ser la administración con competencias sobre el canal del Guadalmellato».

Los vecinos aseguran que en las márgenes del canal «se observa una abundante vegetación de pasto seco, arbustos y árboles que han crecido en los últimos años de una forma descontrolada». En varios tramos del canal incluso sobresalen de las barreras de protección, afirman y, según denuncian en una carta dirigida a la CHG, «no se ha procedido al desbrozamiento de dicha masa vegetal en al menos cinco años», por lo que piden su limpieza y mantenimiento.