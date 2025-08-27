Urbanismo adjudica la reparación de las cubiertas de Casa Libertad en el antiguo cuartel de Lepanto

Nuevas cubiertas para el pabellón A del antiguo cuartel de Lepanto en Córdoba. La Gerencia de Urbanismo ha dado luz verde a la adjudicación del proyecto de reparación de las cubiertas del pabellón del antiguo cuartel de Infantería de Lepanto, que actualmente aloja en la zona afectada a las personas sin hogar que atiende la Fundación Prolibertas, en la llamada Casa Libertad.

La empresa Construcciones Antroju SL será la encargada de realizar la obra, adjudicada por un importe de 488.831 euros y con un periodo de ejecución de seis meses, a contar una vez se formalice el contrato. Está por ver en qué medida afectará a la actividad de Casa Libertad y si las obras serán compatibles con la presencia en el centro de día de trabajadores y usuarios y si podrá continuar la atención con normalidad o será necesario realizar alguna adaptación. Fuentes de la entidad han indicado que aún no tienen constancia de la adjudicación y que una vez se les traslade la información tendrán que reunirse con la empresa para saber cómo puede adaptarse su día a día con la obra.

Centro de participación activa de mayores

Esta obra tendrá lugar mientras se resuelve la licitación del proyecto para adecuar otro espacio del antiguo cuartel destinado a centro de participación activa de mayores, iniciada el pasado mes de julio, una antigua demanda vecinal cuyas obras se espera que puedan iniciarse el año próximo con el fin de dotar de un nuevo centro de día para los mayores de la zona.

Casa de la Solidaridad

Otro de los pabellones del antiguo cuartel de Lepanto que ha sido reformado desde cero abrirá sus puertas en breve como Casa de la Solidaridad, según las previsiones del Ayuntamiento de Córdoba, que en julio dio como fecha para su puesta en marcha el próximo mes de septiembre. Ubicada también en una de las naves de este edificio, acogerá actividades, talleres y formación sobre cooperación al desarrollo que puedan llevar a cabo las oenegés de este ámbito.