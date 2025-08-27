Próximo curso académico
La Universidad Loyola recibirá 125 estudiantes de intercambio académico en Córdoba
El acto de bienvenida a los nuevos alumnos tendrá lugar el próximo 1 de septiembre y las clases comenzarán el día 2
Más de 430 estudiantes de todo el mundo inician este curso 2025/2026 sus estudios en la Universidad Loyola, un comienzo que consolida la proyección internacional de la institución en sus campus de Sevilla, Córdoba y Granada. En paralelo, Loyola acoge este semestre a 336 estudiantes de intercambio académico (125 en Córdoba, 210 en Sevilla y uno en Granada) y a diez estudiantes internacionales que realizarán prácticas en distintos servicios de la universidad.
El lunes 1 de septiembre, la Universidad celebrará la jornada oficial de bienvenida a todos los nuevos estudiantes, con actividades de acogida en los campus de Sevilla y Córdoba. A partir del martes 2 de septiembre darán comienzo las clases del curso académico 2025/2026.
La institución ha duplicado su alumnado internacional de matrícula completa —aquellos que cursan la totalidad de su Grado en Loyola— alcanzando los 84 estudiantes frente a los 34 del curso pasado. Asimismo, acogerá en el primer cuatrimestre a más de 345 estudiantes de intercambio académico y de prácticas procedentes de más de 40 países.
Estudiantes de matrícula completa
La Global Enrollment Office (GEO), creada en 2024, ha intensificado su labor de captación y acompañamiento, consolidando a Loyola como destino académico internacional de referencia en el sur de España. El campus de Sevilla concentra a la mayoría de los estudiantes internacionales de grado completo (70), mientras que 14 lo hacen en Córdoba. Entre las titulaciones más demandadas destacan Creación y Producción Musical, Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Mecatrónica y Robótica, Comunicación Audiovisual e Ingeniería Aeroespacial. Los nuevos alumnos proceden de 26 países distintos, con especial representación de México, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Italia, Estados Unidos y Francia. “La vocación internacional de Loyola es total: queremos ser una universidad global a todos los efectos, tanto en el perfil de nuestro profesorado como en el de nuestro alumnado”, ha subrayado el rector, Fabio Gómez-Estern.
Estudiantes de intercambio
Los principales países de procedencia son Italia, Alemania y Polonia, aunque los jóvenes llegan desde todas las regiones del mundo. Además, la universidad ha otorgado 7 becas Erasmus+ K171 a estudiantes de Ucrania, Zimbabue, Filipinas, Guatemala y Líbano, que podrán cursar estudios o realizar prácticas en Loyola. Durante la semana de bienvenida, organizada por la Oficina Internacional, los estudiantes participan en un curso intensivo de español, actividades culturales y de integración —como visitas guiadas al casco histórico de Sevilla y Córdoba y a la Mezquita— y sesiones informativas académicas y de vida universitaria.
