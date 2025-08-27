La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El crimen de Almedinilla, la cancelación de viviendas de uso turístico en Córdoba y la primera convocatoria de cursos para la BLET centran los titulares de la tarde
Un crimen ha conmocionado al municipio de Almedinilla y a toda la provincia. El dueño de un conocido bar de esta localidad cordobesa ha fallecido tras haber sido disparado con una escopeta. El presunto autor de los hechos ya ha sido detenido por la Guardia Civil. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por este suceso. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía ha cancelado 679 viviendas de uso turístico en Córdoba, la gran mayoría en la capital, tras haber aplicado las medidas de control, regulación y ordenación de este tipo de inmuebles. Por último, más de 600 personas podrán formarse en la primera convocatoria de cursos formativos que la Junta ha lanzado para cubrir puestos de trabajo en torno a la Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba, un nuevo foco de desarrollo para la ciudad.
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- La Junta cancela 679 viviendas de uso turístico en Córdoba, la gran mayoría en la capital
- 645 personas podrán formarse para trabajar en la BLET en la primera convocatoria de cursos
