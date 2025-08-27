La actualidad del miércoles 27 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El fin de la obra de la avenida Trassierra, la declaración de zona catastrófica al Castillo de la Albaida y la adjudicación de las vacantes de FP abren la crónica del día
La avenida de Trassierra se estrenará por fin esta semana con el último tramo ya acabado. Acaba una obra que pondrá la guinda a una arteria vital para Córdoba, reformada de principio a fin, que mejorará la movilidad en la ciudad, dotándola de más amplitud para vehículos y peatones. Por otro lado, el Gobierno central declaró ayer como zona catastrófica al área afectada por el incendio del mes de julio en el Castillo de la Albaida a Córdoba, un fuego que provocó el desalojo de más de 300 personas y arrasó más de 84 hectáreas. El Ejecutivo ha aprobado ayudas para este lugar y otros más arrasados por el fuego en España, siete de ellos en Andalucía. Por último, la Junta abrirá la semana que viene las plazas de Formación Profesional que queden vacantes en Córdoba antes del inicio de curso. Se podrán consultar las plazas disponibles en la página web de la Consejería a partir del 2 de septiembre.
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- El Gobierno declara zona catastrófica la afectada por el incendio del Castillo de la Albaida en Córdoba
- Educación abrirá el próximo 2 de septiembre la adjudicación de vacantes de FP en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La reducción de horas de francés desploma la cifra de alumnos Erasmus de la Universidad de Córdoba en Francia
- Córdoba retirará 2.500 coches abandonados de sus calles en menos de un año
- Los vecinos del Distrito Sur de Córdoba reclaman más seguridad, limpieza y dotaciones sociales
- El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: "el aeropuerto tendrá operatividad todo el año"
- La Junta contrata detectives por el aumento de bajas laborales injustificadas en la ITV
- La Guzmán El Bueno envía una unidad de zapadores a la lucha contra los incendios en León
- Defensa y la Junta harán prácticas formativas conjuntas para la Base Logística de Córdoba
Provincia
- El Ayuntamiento de Baena estabilizará la torre norte del castillo de Torreparedones
- Presentadas cuatro ofertas para construir el observatorio astronómico de Espiel
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
Andalucía
- El Ministerio obliga a Andalucía a incrementar sus plazas para menores inmigrantes: debe sumar 2.827
España
Deportes
Internacional
- “Es una ejecución a sangre fría”: una unidad militar de Israel busca justificaciones para atacar a los periodistas en Gaza
