La avenida de Trassierra se estrenará por fin esta semana con el último tramo ya acabado. Acaba una obra que pondrá la guinda a una arteria vital para Córdoba, reformada de principio a fin, que mejorará la movilidad en la ciudad, dotándola de más amplitud para vehículos y peatones. Por otro lado, el Gobierno central declaró ayer como zona catastrófica al área afectada por el incendio del mes de julio en el Castillo de la Albaida a Córdoba, un fuego que provocó el desalojo de más de 300 personas y arrasó más de 84 hectáreas. El Ejecutivo ha aprobado ayudas para este lugar y otros más arrasados por el fuego en España, siete de ellos en Andalucía. Por último, la Junta abrirá la semana que viene las plazas de Formación Profesional que queden vacantes en Córdoba antes del inicio de curso. Se podrán consultar las plazas disponibles en la página web de la Consejería a partir del 2 de septiembre.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

España

Deportes

Internacional