El PSOE exige la instalación de tableros de ajedrez en plazas y parques de los barrios de Córdoba

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha reclamado al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) que habilite espacios públicos permanentes con tableros de ajedrez en plazas y parques de los distintos barrios de la ciudad, con especial atención a las barriadas periféricas como Alcolea. Esta demanda fue planteada por el propio Ortiz hace más de un año, en colaboración con distintos clubes de ajedrez de la ciudad, sin que hasta la fecha haya sido atendida por el gobierno municipal.

Durante su visita al trigésimo octavo Open de Ajedrez de Alcolea, Ortiz reiteró esta petición, respaldado por el Club de Ajedrez de Alcolea y la Asociación de Vecinos Batalla de Alcolea. “Estos espacios no requieren una gran inversión y aportan muchísimo en términos de cohesión social, fomento del deporte y dinamización de nuestras plazas. No tiene sentido que una ciudad como Córdoba, con una tradición ajedrecística creciente, no cuente con espacios públicos estables para practicarlo”, ha señalado el concejal.

La propuesta contempla la instalación de tableros de ajedrez integrados en el mobiliario urbano, en zonas estratégicas como parques, plazas o enclaves turísticos. “Es una forma de convertir el ajedrez en una herramienta de participación ciudadana, intergeneracional y educativa, especialmente en barrios donde apenas hay alternativas públicas de ocio saludable”, ha añadido Ortiz.

Por su parte, Antonio López, presidente del Club de Ajedrez de Alcolea, ha subrayado que “el ajedrez no es solo competición, es también un lenguaje común que une generaciones y rompe barreras. Tener espacios públicos donde jugar permitiría que muchos jóvenes descubran el ajedrez más allá del aula o del club”. López ha recordado que ciudades como Málaga, Sevilla o Barcelona ya cuentan con este tipo de instalaciones en parques urbanos y que Córdoba debería seguir esa línea.

Desde el tejido vecinal, Ana Gómez, presidenta de la Asociación de Vecinos Batalla de Alcolea, ha valorado muy positivamente la iniciativa: “En barrios como el nuestro faltan recursos culturales y deportivos. Esta propuesta encaja perfectamente con la idea de una plaza viva, participativa y abierta a todas las edades. Sería una herramienta más para combatir el aislamiento que muchas veces sentimos en las barriadas periféricas”.

El grupo municipal socialista ha anunciado que llevará de nuevo esta propuesta al Consejo Rector del organismo municipal y le solicitará que inicie un proceso participativo con clubes de ajedrez y asociaciones vecinales para concretar su puesta en marcha de manera descentralizada y progresiva en toda la ciudad.