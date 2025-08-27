Mahou incrementa su producción en Córdoba y supera los cien millones de litros

Mahou San Miguel ha experimentado un importante crecimiento a nivel de producción en su planta de Córdoba en los últimos años, llegando a superar el millón de hectolitros, es decir, cien millones de litros, pero también en cuanto a versatilidad y flexibilidad en la elaboración de diferentes tipos de cervezas y formatos.

Así lo destaca la empresa, que agrega que de Córdoba han salido algunas de las últimas novedades de la compañía como Mahou Rosé o La Diabla, propuesta realizada en colaboración con el artista urbano Duki. "La planta que tiene la cervecera en Córdoba es estratégica para la Mahou San Miguel y es la mayor fábrica de cervezas de la provincia, con un vínculo de más de 40 años", aseguran.

La compañía contribuyó a la economía andaluza con 255 millones de euros en 2024, según el estudio Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024, realizado por la consultora Valora Consultores. El informe también señala que la compañía generó 30.433 empleos en la región -un 6% más que el año anterior-, de los cuales 550 fueron directos y 29.883 indirectos -a través de proveedores y distribuidores- y relacionados -creados por clientes hosteleros de Mahou San Miguel-. Es la primera comunidad autónoma donde Mahou San Miguel generó más empleo fuera de Madrid, un 16,7 % del total en España.

Impacto en la hostelería

En Andalucía, la actividad de Mahou San Miguel tuvo un impacto especialmente relevante en la hostelería, un sector clave para la dinamización de la economía local y un motor de empleo en la región. Del total de la aportación de la compañía al PIB, 30 millones de euros correspondieron a la hostelería, en el marco de su modelo de valor compartido. Mahou San Miguel también tuvo un efecto económico relevante en el ecosistema de empresas locales, mediante compras a 676 negocios andaluces por valor de 69 millones de euros.

“Andalucía es prioritaria para nosotros, no solo por nuestra histórica vinculación, sino por su papel estratégico en nuestra estructura industrial, logística y comercial”, afirma el director general de la Unidad de Negocio España, Miguel Ángel Miguel. “Nuestra estrategia de proximidad no solo permite generar un impacto económico directo y empleo de calidad, también fortalece el ecosistema empresarial autonómico, especialmente en zonas rurales, promoviendo un desarrollo más equilibrado, sostenible y arraigado al territorio”, añade.

Mahou San Miguel es la compañía del sector con mayor huella industrial en Andalucía, con tres centros de producción de cerveza ubicados en Málaga, Granada y Córdoba, un manantial de agua mineral natural en Jaén, tres almacenes logísticos en Málaga y un distribuidor propio en Granada. Esta sólida infraestructura le permite responder con agilidad a las demandas del mercado, generar valor compartido local y consolidarse como un motor de empleo, innovación y sostenibilidad. La compañía realiza inversiones constantes en todas garantizar su competitividad futura y óptimo comportamiento ambiental, lo que las sitúa a la vanguardia del sector.