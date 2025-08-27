Juventud recuperará el Quiosco de la Trucha de La Victoria para actividades culturales

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba recuperará el conocido como Quiosco de la Trucha, ubicado en los Jardines de la Victoria, como complemento al el Quiosco de la Música, que acoge actividades culturales para los jóvenes cordobeses.

Se trata de un nuevo equipamiento que formará parte de las actividades que lleva adelante Juventud, según ha señalado este miércoles la responsable del área, Cintia Bustos. Hasta hace muy poco, el espacio era usado por Parques y Jardines para guardar su material, pero ahora está infrautilizado y el objetivo es que se convierta en camerino (se usaba el Mercado Victoria para ello), en un punto administrativo y de artes escénicas de la propia delegación.

La idea es que se pueda estrenar en los próximos meses, de cara al próximo otoño. Sin embargo, Bustos ha explicado que hay que someterlo a unas pequeñas obras de reforma que incluirán su limpieza integral y mejoras para hacerlo accesible.

Bustos reconoce que "tenemos un problema con el ocio saludable" de los jóvenes, por lo que su delegación quiere dotarlos de recursos "que sirvan de escaparate y alternativas de ocio seguro". Este año el programa Planneo al Fresco y Dinamo Music ha acogido a 1.200 cordobeses en sus actividades del Quiosco de la Música y, para Bustos, con el Quiosco de la Trucha "se da un paso más en la recuperación de los espacios patrimoniales de los Jardines de la Victoria, especialmente de cara al periodo estival".

Hasta los años 80, en que los jardines se convirtieron progresivamente en una zona poco recomendable, existían distintos establecimientos hosteleros muy populares en el parque, que ofrecían espectáculos de variedades como el desaparecido Quiosco Azul, al que José Timoteo y Ramón Medina dedicaron un pasodoble; o este de la Trucha, conocido así popularmente porque muchos cordobeses acudían a degustar los pescados del Guadalquivir que se servían cocinados con jamón, incluso después de pasar a denominarse El Molino Rojo.