Los fallecidos en Córdoba el miércoles 27 de agosto

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 28 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Hidalgo Burgos

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael

Juana Gallardo Egea

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

