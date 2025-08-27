Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 27 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 28 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
María Hidalgo Burgos
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael
Juana Gallardo Egea
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET