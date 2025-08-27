Educación abrirá el próximo 2 de septiembre la adjudicación de vacantes de FP en Córdoba

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía abrirá el próximo 2 de septiembre la adjudicación de las plazas de Formación Profesional que aún queden vacantes en Córdoba. Según la información facilitada por la Delegación provincial, en aquellos centros donde exista lista de espera, se adjudicarán las plazas que aún estén libres de las 18.195, todas de modalidad dual, que se han ofertado en la provincia para el curso 2025-26. «Si no existiera lista de espera, las vacantes se ofertarán en Secretaría Virtual para que el usuario interesado pueda realizar una solicitud extemporánea», aclaran. La consulta en dicha Secretaría Virtual constituye un proceso activo y podrá variar en función de las matrículas que se vayan formalizando. Las vacantes disponibles en cada ciclo formativo, tanto de grados básicos como de nivel medio o superior, se podrán consultar a partir del 2 de septiembre en el siguiente enlace.

Un 32% más de titulados en Córdoba

La gestión de las plazas se realiza de forma centralizada a través del distrito único, por lo que Educación no ha podido adelantar cuántas plazas hay disponibles para esta segunda adjudicación de septiembre en Córdoba. El número de titulados de FP ha aumentado un 32% en Córdoba en los últimos cinco años, según datos del Observatorio de la Formación Profesional de la Caixa, y un 75% en el caso de la Formación Dual. Las ramas más demandadas en Córdoba son, por este orden Sanidad, Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones, Servicios Socioculturales y Actividades físicas y deportivas.

Alumnado de FP en Córdoba. / A.J.González

Ocho titulaciones nuevas

Como novedad, el próximo curso se han ofertado ocho titulaciones nuevas: un grado superior de Automoción en el instituto Antonio Galán Acosta de Montoro; los grados medios en Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas en el instituto de Palma del Río; el de Soldadura y Calderería en el de Dos Torres; el de Construcción en el Séneca (Córdoba capital); y el grado básico de Servicios Comerciales en el Fernando III El Santo de Priego. A estos se suman tres cursos de especialización: Floristería y Arte Floral en el Galileo Galilei; Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python en el Trassierra; y el de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos en el instituto Zoco.

Las clases empezarán el 15 de septiembre

En un intento de adaptarse a las necesidades del mercado laboral y mejorar la empleabilidad, la FP de Córdoba ofrecerá toda la formación que requerirá la Base Logística del Ejército de Tierra. En esta materia, se incluye la formación relacionada con nuevas tecnologías, logística, peritación de vehículos o energías renovables, entre otros. Los centros que imparten Formación Profesional iniciarán el curso el próximo 15 de septiembre, a la vez que el alumnado de la ESO, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas.

