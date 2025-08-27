Cáritas Diocesana acompaña en sus hogares a 35 personas mayores en situación de vulnerabilidad

Cáritas Diocesana de Córdoba ha recibido el respaldo del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba, en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades para proyectos de servicios sociales 2025. Gracias a esta ayuda de 8.400 euros, Cáritas ha acompañado en sus hogares a 35 personas mayores, con el apoyo esencial de las Cáritas parroquiales y del voluntariado.

Esta colaboración institucional ha permitido reforzar el programa Tejiendo Redes, centrado en la atención domiciliaria de personas mayores en situación de vulnerabilidad y soledad no deseada.

Una de las actividades del programa de Cáritas. / CÓRDOBA

El objetivo según la organización es "mejorar la calidad de vida de estas personas a través del acompañamiento emocional, la escucha activa y la promoción de relaciones sociales significativas".

Cáritas Diocesana de Córdoba ha agradecido esta aportación, que supone "un impulso fundamental para seguir desarrollando una labor social centrada en los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad". La entidad social de la Iglesia ha destacado la importancia de este tipo de apoyos institucionales para sostener iniciativas que promueven la dignidad, el cuidado integral y la inclusión de las personas en situación de exclusión.