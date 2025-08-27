Autorizada la expropiación de unos terrenos clave para la instalación de la planta fotovoltaica Casillas

La Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba ha declarado la utilidad pública de la infraestructura de evacuación del proyecto fotovoltaico Casillas, en el término municipal de Córdoba capital. Esta declaración les permite proceder a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para las instalaciones que transportarán la energía de la planta solar hasta la red eléctrica.

El proyecto lo promueve San Isidro Solar 8, S.L, empresa ubicada en Granada, que pidió en 2023 la declaración de utilidad pública. Dentro del plazo de información pública se presentaron varias alegaciones, una de ellas para que el impacto sobre la explotación agrícola sea el mínimo posible, que han sido desestimadas. Esta declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación de los mismos.

Los titulares de los bienes afectados deberán comparecer en la sede de la delegación territorial, en la calle Gondomar, 10, el día 23 de septiembre entre las 9.00 y las 12.00 horas para llevar a cabo el levantamiento del acta previa a la ocupación, y si procediera, el de ocupación definitiva.

Entre julio de 2024 y mayo de 2025 la delegación emitió la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a la mercantil para la planta de generación de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica denominada Fv Casillas de 3 MW, y de las infraestructuras de evacuación de la misma.