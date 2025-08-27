El albergue Inturjoven en Córdoba registra casi 19.000 pernoctaciones en la primera mitad del año

El albergue de la Red Inturjoven en Córdoba, dependiente del Instituto Andaluz de Juventud (IAJ), han registrado 18.936 pernoctaciones en el primer semestre del año, lo que le coloca como el cuarto con mayor afluencia de la región. En toda Andalucía se registraron 222.335 pernoctaciones en este periodo, lo que supone un incremento de 7.471 respecto a 2024, un 3,48% más.

El IAJ destaca que abril ha sido el mes con mayor crecimiento, y destaca el resultado del mes de enero con un aumento de 1.041 estancias, lo que confirma "la tendencia en la reducción de la temporalidad", señala en una nota de prensa. Igualmente, "se han registrado notables aumentos en los meses de marzo y mayo", prosigue el texto.

Datos por albergues

El Albergue Inturjoven Sevilla con 35.866 pernoctaciones se posiciona líder en cuanto a alojamiento. Le sigue el albergue de Granada con 22.680, el de Sierra Nevada con 21.136 y el de Córdoba con 18.936. Sevilla también lidera el crecimiento en demanda con 6.741 estancias más que el pasado año. Le siguen los albergues de Chipiona con un aumento de 1.213 pernoctaciones, Málaga con 1.205 y Sierra Nevada con 1.136.

Los usuarios de los albergues andaluces pueden realizar sus reservas incluyendo los servicios de comedor. En este sentido, las preferencias se han inclinado por la opción de alojamiento más pensión completa con un total de 209.378 hospedajes, seguido de las reservas en régimen de alojamiento más desayuno con un total de 76.929.

El principal cliente de los albergues públicos procede de España y su número ha aumentado en este semestre respecto al anterior en un 59,7%. Le sigue Francia con un aumento del 104%, Portugal con un 75% y Reino Unido con un 60%. Según la franja de edad el segmento mayoritario es de 15 a 18 años con un 30% y que ha crecido más del doble, le siguen los chicos y chicas de 19 a 26 años, los menores de 15 años y los de 27 a 35. Los usuarios de más 36 años representan el 32%.