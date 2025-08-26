Los vecinos del Distrito Sur reclaman seguridad, limpieza y dotaciones sociales

Un grupo de vecinos del Distrito Sur se han concentrado este martes ante el edificio de la antigua sede de UGT para reclamar más atención por parte del Ayuntamiento de Córdoba.

El presidente del consejo, Juan Moreno Matas, ha explicado a los medios de comunicación que son muchas las carencias y desatenciones que sufre esta zona de la ciudad, ante lo cual, la de hoy ha sido la primera de las acciones reivindicativas que van a desarrollar los vecinos.

El portavoz vecinal ha reclamado a la Junta de Andalucía, propietaria del edificio que está en completo abandono y ha sido pasto de las llamas en varias ocasiones (la última hace unos meses), para que ceda el edificio al Ayuntamiento o presente un plan de actuación sobre el mismo. Los vecinos, apunta Moreno Matas, tienen como objetivo que el edificio se convierta en un centro de dinamización juvenil, porque el estado que presenta, contribuye a “degradar más el barrio”.

Estado que presenta el interior de la antigua sede de UGT en la calle Marbella, / Noemí Caballero

Ante la inexistencia de propuesta de ocio para los jóvenes, según ha apuntado Moreno Matas, el Consejo de Distrito va a pedir al Ayuntamiento que autorice la apertura de los patios de los colegios por los viernes y sábados por la tarde para que sirvan como punto de encuentro de los jóvenes y lugar para desarrollar actividades culturales y de tiempo libre.

Arreglo de calles

La próxima protesta tendrá lugar este jueves, a las 20.30 horas, tendrá lugar una concentración en la calle Rey Don Pelayo para reclamar que el Ayuntamiento, el área de Infraestructuras, continúe con la reparación de las calles del barrio que, según Matas, llevan sin ejecutarse siete años y quedan muchas sin hacer, entre ellas, la citada Rey don Pelayo.

Estadio municipal de fútbol San Eulogio / Chencho Martínez

Junto a ello, los vecinos del distrito sur reclaman más seguridad, para lo que consideran que se debe reabrir la comisaría mixta del barrio del Guadalquivir, que se cerró con motivo de la pandemia. A juicio de los vecinos esa dotación y una mayor presencia de las patrullas de Policía Local y Nacional contribuiría a una mejor convivencia y más seguridad.

Además, entre las reivindicaciones de los vecinos figura que se adjudique cuanto antes la piscina de la Juventud, el comienzo de la segunda fase del estadio de San Eulogio, la construcción de centros de día. Además, reclaman a Sadeco una mayor limpieza de las calles del distrito y piden además, conocer el grado de aprovechamiento del edificio de la antigua Normal de Magisterio.