Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La declaración de zona catastrófica al área arrasada por el incendio de la Albaida, la retirada de 2.500 vehículos abandonados en la ciudad y la concentración de los vecinos del Distrito Sur para pedir seguridad centran este boletín
El Gobierno central ha declarado zona catastrófica al área afectada por el incendio del mes de julio en el Castillo de la Albaida a Córdoba, un fuego que provocó el desalojo de más de 300 personas y arrasó más de 84 hectáreas. Con esta medida, el Ejecutivo aprueba ayudas para paliar los daños de incendios forestales de este verano. Siete de las zonas designadas se encuentran en Andalucía, en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba. En otro orden de cosas, la Policía Local de Córdoba ha iniciado hoy una campaña para retirar los 2.500 vehículos abandonados que hay actualmente en la ciudad en un plazo de diez meses. Este plan ha comenzado en la zona norte. Por otra parte, en el Distrito Sur, los vecinos se han concentrado a las puertas de la antigua sede de la UGT para reclamar a las administraciones más seguridad, limpieza y dotaciones sociales en el barrio.
- El Gobierno declara zona catastrófica la afectada por el incendio del Castillo de la Albaida en Córdoba
- Córdoba retirará 2.500 coches abandonados de sus calles en menos de un año
- Los vecinos del Distrito Sur de Córdoba reclaman más seguridad, limpieza y dotaciones sociales
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba y la Policía busca al agresor
- Bellido avanza que el presupuesto de Córdoba para 2026 "subirá algo, pero se parece bastante" al actual
- El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: "el aeropuerto tendrá operatividad todo el año"
- La Junta contrata detectives por el aumento de bajas laborales injustificadas en la ITV
- La Guzmán El Bueno envía una unidad de zapadores a la lucha contra los incendios en León
Provincia
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- El Ayuntamiento de Baena estabilizará la torre norte del castillo de Torreparedones
Andalucía
- El Ministerio obliga a Andalucía a incrementar sus plazas para menores inmigrantes: debe sumar 2.827
Deportes
Cultura
- Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años
- Ritmos balcánicos, brasileños, cubanos y fusiones internacionales tomarán Iznájar este fin de semana
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba