El Gobierno central ha declarado zona catastrófica al área afectada por el incendio del mes de julio en el Castillo de la Albaida a Córdoba, un fuego que provocó el desalojo de más de 300 personas y arrasó más de 84 hectáreas. Con esta medida, el Ejecutivo aprueba ayudas para paliar los daños de incendios forestales de este verano. Siete de las zonas designadas se encuentran en Andalucía, en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba. En otro orden de cosas, la Policía Local de Córdoba ha iniciado hoy una campaña para retirar los 2.500 vehículos abandonados que hay actualmente en la ciudad en un plazo de diez meses. Este plan ha comenzado en la zona norte. Por otra parte, en el Distrito Sur, los vecinos se han concentrado a las puertas de la antigua sede de la UGT para reclamar a las administraciones más seguridad, limpieza y dotaciones sociales en el barrio.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Deportes

Cultura