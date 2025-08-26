La actualidad del martes 26 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La derrota del Córdoba CF en el inicio de liga en el Arcángel, el coste de la vuelta al cole y el aumento de visitas a las bibliotecas centran la información matutina
El Córdoba CF se estrenó ayer en casa con una nueva derrota ante las Palmas. El conjunto blanquiverde perdió 1-3 en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. En otro orden de cosas, las familias se enfrentarán en las próximas semanas a la cuesta de septiembre, que cada año parece más empinada. Según las estimaciones de las librerías de Córdoba, la vuelta al cole costará un mínimo de 300 euros por niño en la escuela pública. Las cantidades varían según los centros escolares y los cursos aunque existen unos mínimos como el coste del material escolar, el comedor, alguna actividad extraescolar y la ropa por inicio de temporada. Por último, las bibliotecas públicas de Córdoba experimentaron durante el año pasado un incremento del 28% de visitantes. Según el balance de la Consejería de Cultura, estas instalaciones recibieron 1.239.941 visitas, por encima de la media andaluza.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El año pasado se intervinieron en Córdoba 27.216 objetos falsificados
- Rafael Ruiz, director de la Red de Bibliotecas: "No es factible hacer la apertura en la mañana de los sábados"
- Binter amplía hasta marzo de 2026 su ruta aérea entre Córdoba y Gran Canaria con dos vuelos semanales
- Licitado el proyecto para reparar el acceso al cementerio de La Fuensanta tras tres años de espera
- El Ayuntamiento concluye la colocación de toldos en colegios y prepara la reforma de 26 centros
- Estas son las bandas de música que acompañarán a las imágenes en el Vía Crucis Magno de Córdoba
Provincia
- Investigan el hallazgo de una avioneta abandonada con matrícula estadounidense en Fuente Obejuna
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- Trabajadoras de ayuda a domicilio denuncian incumplimientos del servicio en Palma del Río
Campo
Cultura
Andalucía
- Andalucía cierra sus oposiciones de Secundaria con 571 vacantes, el 15% de las plazas desiertas en España
España
Internacional
- Trump estudia sancionar a los funcionarios que apliquen la regulación digital de la UE, según Reuters
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas