El Córdoba CF se estrenó ayer en casa con una nueva derrota ante las Palmas. El conjunto blanquiverde perdió 1-3 en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. En otro orden de cosas, las familias se enfrentarán en las próximas semanas a la cuesta de septiembre, que cada año parece más empinada. Según las estimaciones de las librerías de Córdoba, la vuelta al cole costará un mínimo de 300 euros por niño en la escuela pública. Las cantidades varían según los centros escolares y los cursos aunque existen unos mínimos como el coste del material escolar, el comedor, alguna actividad extraescolar y la ropa por inicio de temporada. Por último, las bibliotecas públicas de Córdoba experimentaron durante el año pasado un incremento del 28% de visitantes. Según el balance de la Consejería de Cultura, estas instalaciones recibieron 1.239.941 visitas, por encima de la media andaluza.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Cultura

Andalucía

España

Internacional