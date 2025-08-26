La rehabilitación del Aula de la Naturaleza de la Asomadilla empezará en otoño y acabará en 2027

El Instituto Municipal de Gestión Medioambiental de Córdoba (Imgema) ha dado respuesta a una pregunta formalada por el portavoz del grupo soclista, Antonio Hurtado, sobre la rehabilitación y la reanudación de la actividad del Aula de la Naturaleza de La Asomadilla.

Según la información facilitada, la rehabilitación comenzará de inmediato dividida en tres tramos y buscará la mejora de la estabilidad estructural según el proyecto redactado por el ingeniero de Caminos colegiado responsable de la empresa Labson. En la primera fase, se realizará la estabilización de los cimientos, con un plazo de ejecución de dos meses. A continuación, habrá un periodo de reposo de doce meses, necesario para que el edificio se asiente. Por último, se acometerá la reestructuración de tabiquería interna y paramentos exteriores, tareas que se prolongarán durante dos meses. La rehabilitación del Aula de la Naturaleza estará finalizada, si se cumplen los plazos, a principios de 2027 y la actividad que actualmente se desarrolla en el aula anexa, volverá a su lugar original.

En la respuesta, el Imgema recuerda que el Aula de la Naturaleza de la Asomadilla se construyó se inauguró en octubre de 2011 y desde entonces, el Imgema ha llevado a cabo en ese espacio un gran número de actividades centradas en la educación ambiental (exposiciones, conciertos, talleres, jornadas...). Todas las actividades se han seguido realizando en el otro aula disponible en La Asomadilla, a la espera de la reparación de ésta.

Dentro de sus inversiones para 2024, el Imgema incluyó el proyecto para la estabilización estructural del edificio del Aula de la Naturaleza de la Asomadilla y su posterior reparación de los daños existentes en el mismo. Para su ejecución, se necesitaba una actualización del proyecto presentado en agosto de 2021 y que se incorporó en el presupuesto de este organismos para 2022, que quedó desactualizado por el periodo inflacionista y la subida de precios.

Presupuesto de la intervención

El presupuesto para la rehabilitación del Aula de la Naturaleza de la Asomadilla asciende a la cantida d de 383.007,20 euros y cuenta con una partida de 125.000 euros del capítulo de inversiones del ejercicio 2024 y otra de 258.007,20 euros incluida en el anexo de inversiones del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2025 y sujeta a financiación afectada.

La actuación, según las mismas fuentes, no se pudo afrontar el pasado año al no disponer de la cuantía total del proyecto. Asimismo, el informe realizado sobre el estado de esta infraestructura reveló fisuras verticales en los cerramientos, en las tabiquería interior y en juntas de placas del techo. Así como roturas en cerramientos y fisuras en las solerías interiores y exteriores del edificio. Aparte de las reparaciones de lo deteriorado, que es mucho, el objetivo de este proyecto es también el de llevar a cabo actuaciones para detener los movimientos que se están produciendo en la cimentación de la edificación y que tienen como consecuencia las afectaciones sobre los cerramientos, las solerías y en la misma estructura del edificio. La ejecución del proyecto depende ahora de los préstamos para este ejercicio, "que se habrán concedido presumiblemente antes de otoño y podrá dar comienzo la obra".