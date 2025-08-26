El PSOE que se cubra de manera "urgente" las dos plazas técnicas vacantes en el Imae

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este miércoles al Instituto Municipal de Artes Escénicas (Imae) que cumpla su promesa de cubrir los puestos de técnicos que se encargan de la programación cultural. Según el PSOE, actualmente hay una ausencia de dos personas clave y que tradicionalmente han sido responsables del diseño y la gestión de todo lo que se representa en los tres teatros municipales.

El PSOE subraya que, en este momento, no hay personal técnico que ocupe el puesto que debería firmar, aprobar y gestionar toda la programación cultural. La formación socialista ha solicitado en numerosos consejos la cobertura de estos puestos con personal técnico, argumentando que no puede ser la gerencia o la concejala de Cultura quienes avalen y programen el diseño cultural anual del IMAE.

En este sentido, el grupo municipal socialista considera que existe una "falta de transparencia en esta gestión". A pesar de que en varias reuniones se les ha asegurado que se está trabajando en ello, los puestos no se han cubierto, y el PSOE no entiende por qué no se pueden sustituir de forma profesional y provisional estas plazas que son "tan importantes para que la programación esté avalada por un personal técnico".

El PSOE insta al Imae y al Gobierno municipal a actuar con celeridad para garantizar que la programación cultural de Córdoba cuente con el respaldo técnico adecuado y se asegure la transparencia en su gestión.