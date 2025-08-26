La Junta de Andalucía contrata detectives por el aumento de bajas laborales injustificadas en la ITV

La Consejería de Industria de la Junta de Andalucía contratará una agencia de detectives para controlar las asistencias injustificadas al trabajo en el ámbito de Veiasa, la empresa que se encarga de realizar las Inspecciones Técnicas de los Vehículos (ITV).

El pliego de contratación, dividido en dos lotes, uno para las provincias de Andalucía occidental, incluida Córdoba, y otra para Andalucía oriental, señala que el contrato pretende investigar a través de empresas especializadas en seguimiento de personas y análisis de documentación si existe fraude en la causa de la ausencia de los trabajadores afectados, verificar si realizan alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena, o bien otro tipo de actividades contrarias a la dolencia incompatibles con la situación de incapacidad temporal/permanente en la que se pudiera encontrar. También se verificará si la justificación proporcionada es fraudulenta o no y, en su caso, se determinará si la situación posiblemente delictiva que pudiera advertirse requiere de la realización de actuaciones posteriores ante los organismos y autoridades pertinentes.

Interior de una ITV de la capital. / MANUEL MURILLO

Este sistema de refuerzo de los mecanismos de control, que incluye servicios externos de detectives se pone en marcha "dado el aumento significativo de bajas laborales no justificadas adecuadamente y la sospecha de posibles fraudes".

"Carácter reservado" de las investigaciones

Las investigaciones que se realicen tendrán "carácter reservado" y la información obtenida a través de las mismas, solo se podrán poner a disposición de Veiasa, o, en su caso, a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, señala el contrato, según el cual los detectives adjudicatarios del contrato deberán proceder a "la observación de la vida de los trabajadores/as así como de aquellas situaciones que se produzcan en el puesto de trabajo del personal con la finalidad de conseguir información adicional que permita verificar la comisión de cualquier tipo de ilícito por parte de los mismos".

Una moto frente a una estación de ITV. / CÓRDOBA

La contratación del servicio de agencia de detectives en cuestión, que tendrá una duración de 48 meses, sale a licitación por un importe total de 242.000 euros con impuestos incluidos, divididos en dos lotes de 100.000 euros más IVA cada uno.

Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A. (Veiasa) es una empresa pública con una plantilla fija de más de 1.000 empleados, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, fundada en 1990 con el objetivo de realizar las actuaciones de inspección y control derivadas de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales y la prestación de todo tipo de servicios que contribuyan al desarrollo de la industria en la comunidad autónoma de Andalucía.