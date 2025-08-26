Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 26 de agosto de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada



CÓRDOBA

Espectáculo

‘Ratón chimpón & cía’

Dentro del programa Raíces en el Jardín, tendrá lugar el espectáculo familiar Ratón Chimpón & Cía. Aforo limitado.

CÓRDOBA.Real Jardín Botánico.

Avda. de Linneo, s/n.

22.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Señales’, de Salvador Morera

El Centro de Arte Rafael Botí acoge la exposición Señales hasta el próximo 15 de septiembre.

CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.

Manríquez, 5.

De 09.00 a 15.00 horas.

Continúa ‘Señales’, de Salvador Morera

Continúa 'Señales', de Salvador Morera

Muestra

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.

Ángel de Saavedra, 9.

De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Sigue 'Un toque de transversalidad'

