Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 26 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 27 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
María de la Concepción Viso Pérez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael
Manuela Montenegro Flores
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
Estrella Ortiz Vázquez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
