Ayuntamiento de Córdoba
Bellido avanza que el presupuesto de Córdoba para 2026 "subirá algo, pero se parece bastante" al actual
El alcalde afirma que los ingresos del Estado han subido menos de lo esperado y eso afectará a la posibilidad de financiar invesiones sin recurrir a deuda
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha adelantado este martes que el presupuesto de la ciudad para 2026 "subirá algo, pero se parece bastante, en cifras globales, al del año pasado". A preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa, ha adelantado que el Ayuntamiento verá limitada su posibilidad de financiar inversiones sin recurrir a deuda, dado que los ingresos procedentes del Estado serán inferiores a lo previsto.
De esta forma, José María Bellido ha explicado que "el año que viene los presupuestos van un poquito más ajustados", precisando que "hemos tenido una bajada de los ingresos que estaban previstos del Estado. Han subido menos de lo que nos habían dicho que iban a subir".
Por tanto, "ese escenario que ya es real" plantea limitaciones "en cuanto a la posibilidad que teníamos de financiar muchas más inversiones sin recurrir a deuda. Este año ya no tenemos tanta posibilidad, porque ya sabemos que los ingresos no van a ser tan altos como esperábamos", ha comentado.
El regidor municipal ha anunciado, además, que este presupuesto "lo vamos a tener listo de inmediato", porque "tenemos el borrador desde julio". El año pasado, las cuentas fueron aprobadas a tiempo, en diciembre, por segunda vez en la historia de la democracia.
Las cuentas municipales para 2025 aumentaron un 6% anual y contemplaban 586,40 millones de euros en gastos, así como 587,29 millones en ingresos. Entre otras cifras, recogían 37 millones de euros para inversiones.
