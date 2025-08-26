El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: "el aeropuerto tendrá operatividad todo el año"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha congratulado este martes de que el aeropuerto de la ciudad tendrá "operatividad durante todo el año" gracias a la decisión de Binter de ampliar su ruta aérea Córdoba-Gran Canaria hasta marzo de 2026. En este sentido, ha afirmado en declaraciones a la prensa que "la valoración es fantástica".

"Me parece una magnífica noticia, porque, unido a los vuelos que van a empezar en septiembre con Vueling a Barcelona, hace que el aeropuerto de Córdoba tenga ya operatividad durante todo el año. Ya no son vuelos de temporada, que ya era magnífico en Córdoba, porque no habíamos tenido nunca vuelos".

En su opinión, con estos pasos, "empezamos a consolidarnos con algunos destinos, con la conexión con las Islas Canarias, que me parece importantísima, todo el año. A diferencia de lo que mucha gente cree, el flujo es mutuo. Muchas personas vienen de las Islas Canarias a Córdoba, somos un destino turístico también fundamental, y vendrán más en esa temporada". A esto se añade la conexión con Barcelona, "una conexión con un gran hub", afirma el regidor municipal.

En sus declaraciones a los periodistas, Bellido ha instado a "seguir intentando entre todos que esto siga despegando". Así, ha aludido a la campaña de promoción que se está desarrollando, explicando que "es importante que, primero, aquí en Córdoba la gente sepa que puede volar desde Córdoba. No solo a Barcelona y a las Islas Canarias, sino en conexión a medio mundo, especialmente desde Barcelona. Que nos acostumbremos a volar desde nuestro aeropuerto, porque esto tiene que funcionar", ha reivindicado.

A esta iniciativa se suman las promociones en destino. "También tenemos que darlo a conocer en otros destinos, para que la gente sepa que puede venir a Córdoba. En este caso, desde Canarias, también desde Mallorca, estuvimos allí, y desde Barcelona, pues vía Barcelona pueden venir desde medio mundo".