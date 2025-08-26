Solidaridad
Más de 300 personas sin hogar reciben el apoyo de Cruz Roja en Córdoba en el primer semestre
Esta labor se ha intensificado durante los meses de verano. A los afectados se reparte comida, bebida y ofrece apoyo humano
Más de 300 personas sin hogar han sido atendidas en el primer semestre de 2025 en Córdoba por la Unidad de Emergencia Social (UES) de Cruz Roja, un dispositivo conformado íntegramente por voluntariado que recorre tres noches a la semana las calles de la capital para ofrecer a este colectivo comida y bebida reparadora y apoyo humano, entre otras cosas.
Durante el verano, en los lotes de comida repartidos por la institución humanitaria se incluyen productos frescos como gazpacho, leche, agua y fruta para combatir las altas temperaturas.
De igual modo, desde junio se han retomado las salidas los miércoles por la mañana, en las que el voluntariado de la entidad reparte un pequeño desayuno a las personas sin hogar.
“Al igual que hacemos en los periodos de más frío, en los momentos de calor intenso tratamos de ofrecer un apoyo especial a este colectivo. Porque, si bien todo el año resulta muy duro no tener un techo bajo el que cobijarse, sabemos que hay épocas en las que vivir a la intemperie resulta especialmente difícil”, recuerda Emilia Valera, responsable técnica de la UES.
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas