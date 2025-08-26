Más de 300 personas sin hogar reciben el apoyo de Cruz Roja en Córdoba en el primer semestre

Más de 300 personas sin hogar han sido atendidas en el primer semestre de 2025 en Córdoba por la Unidad de Emergencia Social (UES) de Cruz Roja, un dispositivo conformado íntegramente por voluntariado que recorre tres noches a la semana las calles de la capital para ofrecer a este colectivo comida y bebida reparadora y apoyo humano, entre otras cosas.

Durante el verano, en los lotes de comida repartidos por la institución humanitaria se incluyen productos frescos como gazpacho, leche, agua y fruta para combatir las altas temperaturas.

De igual modo, desde junio se han retomado las salidas los miércoles por la mañana, en las que el voluntariado de la entidad reparte un pequeño desayuno a las personas sin hogar.

“Al igual que hacemos en los periodos de más frío, en los momentos de calor intenso tratamos de ofrecer un apoyo especial a este colectivo. Porque, si bien todo el año resulta muy duro no tener un techo bajo el que cobijarse, sabemos que hay épocas en las que vivir a la intemperie resulta especialmente difícil”, recuerda Emilia Valera, responsable técnica de la UES.