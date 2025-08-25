Vuelta al cole 2025: estas son las fechas clave del regreso a las aulas de Córdoba

Con agosto llegando a su final, acaban las vacaciones y el regreso a las aulas está a la vuelta de la esquina. El curso comienza en Córdoba el próximo 1 de septiembre y te traemos las fechas clave del calendario escolar 2025-2026.

La delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba publicó el documento hace unos meses, que permite conocer el inicio de las clases, los puentes y festivos y las vacaciones anuales.

Fechas clave por niveles

Como ocurre habitualmente, no en todos los niveles comienzan las clases al mismo tiempo. De hecho, aunque el curso escolar empieza el 1 de septiembre, la vuelta a las aulas no tendrá lugar hasta el miércoles 10 de septiembre. Serán los alumnos de Infantil, Primeria y Educación Especial. Estos estudiantes contarán con 178 días lectivos hasta el final de curso, previsto para el 22 de junio de 2026.

Será el lunes siguiente, 15 de septiembre, cuando comiencen las clases para los estudiantes de ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente. Estos alumnos cuentan con 175 días lectivos y también acaban el 22 de junio. Los últimos en regresar son quienes se forman en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Estas clases comenzarán una semana después, el lunes 22 de septiembre.

Inicio oficial del curso docente

Aunque los alumnos se incorporan de forma escalonada, el curso académico comienza oficialmente el lunes 1 de septiembre de 2025 y concluye el martes 30 de junio de 2026.

Una profesora atiende a un alumno. / Arturo Jiménez

Durante este tiempo, docentes y alumnado seguirán un calendario estructurado con días de descanso, festivos, puentes y vacaciones repartidos a lo largo de todo el año.

Festivos y puentes del curso 2025-2026

Docentes y estudiantes cordobeses disfrutarán de cinco puentes durante el curso 2025-2026, más uno adicional en la capital de Córdoba por el Día de San Rafael:

13 de octubre (por la Fiesta Nacional del día 12).

(por la Fiesta Nacional del día 12). 3 de noviembre , día no lectivo provincial.

, día no lectivo provincial. 8 de diciembre , Día de la Inmaculada.

, Día de la Inmaculada. 2 de marzo (por el Día de Andalucía y el Día de la Comunidad Educativa).

(por el Día de Andalucía y el Día de la Comunidad Educativa). 1 de mayo , Día del Trabajador.

, Día del Trabajador. 24 de octubre, festivo local por San Rafael (solo en Córdoba capital).

Además, se establecen dos días no lectivos provinciales: el 3 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026.

Triunfo de San Rafael, en el Puente Romano. / Víctor Castro

Vacaciones escolares

Los periodos más ansiados, las vacaciones escolares, también quedan fijadas en el documento de la delegación territorial de la Junta de Andalucía y se desarrollarán, como viene siendo habitual, en Navidad y Semana Santa. Estas son las fechas concretas:

Navidad : del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

Estas fechas marcan la hoja de ruta para miles de estudiantes y familias en Córdoba que agotan sus últimas semanas de vacaciones y ya comienzan a preparar la vuelta a las aulas.