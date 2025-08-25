Vox denuncia que los vecinos de Huerta de la Reina siguen esperando soluciones a la "inseguridad" y "abandono" del barrio

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado que, tras la moción presentada por su grupo en enero de este año para poner en marcha un Plan Integral de Regeneración para Huerta de la Reina, “los vecinos siguen esperando algo más que estudios y promesas del Partido Popular, mientras continúan sufriendo inseguridad, abandono y la dejadez del gobierno municipal”.

Badanelli ha recordado que en la moción se pedían actuaciones "urgentes" para recuperar las calles, solares y viviendas "en estado de ruina", mejorar la accesibilidad y la movilidad del barrio, rehabilitar el "deteriorado" mercado de Huerta de la Reina, adecentar el Jardín Virgen de la Estrella y reforzar la limpieza y la iluminación para "acabar con los problemas de delincuencia y ocupación ilegal".

“La realidad es que nada ha cambiado. Los solares siguen llenos de basura, hay calles con escombros y aceras intransitables, el comercio local se muere y la inseguridad se dispara con robos, menudeo de drogas y viviendas ocupadas. Mientras tanto, el PP solo responde con estudios y diagnósticos que no sirven para mejorar la vida de los vecinos”, ha denunciado la portavoz.

Mociones aprobadas desde 2021

Vox critica que, "pese a que Huerta de la Reina acumula años de promesas incumplidas y ya existían mociones aprobadas en 2021, 2022 y 2023 para intervenir en el barrio, el gobierno municipal sigue sin dotar presupuesto ni poner fecha a las actuaciones más urgentes".

“El barrio no necesita más fotos ni visitas institucionales, necesita un plan real de regeneración, con cronogramas, presupuesto y compromiso. Cada día que pasa sin actuar es condenar a los vecinos a seguir viviendo en la inseguridad y la degradación urbana”, ha insistido Badanelli.

Desde Vox han exigido al gobierno municipal que cumpla "de inmediato" con los acuerdos aprobados y dé respuesta a las demandas vecinales, "poniendo en marcha sin más demoras el Plan Integral para Huerta de la Reina y recuperando la dignidad de un barrio histórico que hoy es el ejemplo del abandono institucional".