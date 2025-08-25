Vivienda de lujo en Córdoba: cara, pero escasa

La vivienda de lujo en Córdoba apenas es representativa del total del mercado inmobiliario. Al menos eso se desprende de los datos del portal Idealista, uno de los principales buscadores de vivienda en España. Partiendo de la base de que aquí la definición como «de lujo» es que cueste un millón de euros o más, en la provincia cordobesa hay 46 ofertas que alcanzan o superan este valor, que representan un 0,6% de todo lo que se vende.

Dentro de Andalucía, la vivienda de lujo afincada en Córdoba se lleva apenas el 0,4% de todo lo ofertado, pero es que en este caso, es Málaga la provincia que acumula casi todo el mercado, con casi 9.800 inmuebles del total de 11.586 de todos los que superan este precio en la comunidad autónoma.

Las casas más caras

En la provincia hay 46 anuncios relativos a otros 46 inmuebles que superan el millón de euros y que están a la venta. De ese total, el 83%, es decir, 38 viviendas, se ubican en la capital, principalmente, en El Brillante o en el casco histórico. En Lucena y Almodóvar del Río hay dos en cada una, y Baena, Montoro, Rute y Priego de Córdoba cuentan con un anuncio por municipio.

En cuanto a la vivienda más cara de toda la provincia que se encuentra ahora mismo disponible es, realmente, un edificio con 20 habitaciones y seis baños ubicado en la plaza de la Corredera y que cuesta nada más y nada menos que 4,1 millones de euros. La medalla de plata se la lleva una finca rústica ubicada en Almodóvar del Río con una superficie de 322 hectáreas, donde hay además varias huertas. La parte construida, en proporción con la parcela, es ínfima, pues es una casa con 245 metros. Todo se vende por tres millones de euros. Y la tercera propiedad más cara de la provincia es un cortijo ubicado en Trassierra enclavado en un espacio a la venta de 319 hectáreas. Tiene 600 metros construidos en una casa con diez habitaciones, nueve baños y piscina. Se vende por 2,3 millones de euros.

Imagen de la plaza de La Corredera. / Manuel Murillo

El Brillante

Pero más allá de grandes fincas, los anuncios que más abundan son los de chalets que cuestan más de un millón de euros en el barrio de El Brillante, la milla de oro de la ciudad. En el barrio más caro de Córdoba, hay hasta 30 viviendas a la venta que cuestan más de un millón de euros. Hay, además, tres de ellas que cuestan 1,5 millones de euros.

En cuanto al alquiler, observando la misma web, el más caro de toda capital cuesta 6.000 euros al mes y se trata de una casa en el casco histórico, de 200 metros cuadrados y cuatro habitaciones. Hay otra, más grande y con más habitaciones, pero en la misma zona, que se alquila por 4.000 euros al mes y el bronce se lo lleva un chalet en El Brillante, en el que hay que pagar 3.000 euros mensuales para alquilarlo.

En El Brillante muchos chalets se venden por más de un millón de euros. / MANUEL MURILLO

Datos nacionales

En España, 49 de las 50 provincias del país tienen al menos una vivienda de más de un millón de euros anunciada en idealista, pero la distribución de las mismas no es homogénea. De hecho, las provincias de Málaga, Baleares, Madrid, Alicante, Barcelona y Girona concentran el 84% de todas las viviendas disponibles por encima de esa cantidad. En muchas provincias, con menos de 22 viviendas anunciadas, su peso porcentual es insignificante, por lo que aparecen como 0,0%. España cuenta, según Idealista, con 43.707 viviendas de lujo en el mercado con precios de venta superiores al millón de euros. Baleares es la provincia en donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que suponen el 23% del total nacional. Le sigue, muy de cerca, Málaga con el 20% del total.

