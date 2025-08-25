El inicio de la liga en el Arcángel en el partido del Córdoba CF contra Las Palmas abre la crónica de la tarde. Iván Ania tendrá que resolver, entre otras, la ausencia de Álex Sala, ya en el Lecce. En unos minutos te contamos todos los detalles, en directo. Por otra parte, Binter ha ampliado su ruta aérea entre Córdoba y Gran Canaria con dos viajes semanales, mínimo, hasta marzo del año que viene. Los vuelos saldrán martes y sábados, con precios desde 85 euros y conexión gratuita con el resto de islas. Y en tercer lugar, el Ayuntamiento de Córdoba ya ha licitado el proyecto para arreglar la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta tras más de tres años de espera. La intervención de las obras, con 5 meses de duración, ha salido a concurso por un importe de 588.000 euros.

