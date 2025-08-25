La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El inicio de la liga en el Arcángel, la ampliación de dos vuelos semanales desde el aeropuerto cordobés a Canarias y la licitación de las obras de la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta abren la información vespertina
El inicio de la liga en el Arcángel en el partido del Córdoba CF contra Las Palmas abre la crónica de la tarde. Iván Ania tendrá que resolver, entre otras, la ausencia de Álex Sala, ya en el Lecce. En unos minutos te contamos todos los detalles, en directo. Por otra parte, Binter ha ampliado su ruta aérea entre Córdoba y Gran Canaria con dos viajes semanales, mínimo, hasta marzo del año que viene. Los vuelos saldrán martes y sábados, con precios desde 85 euros y conexión gratuita con el resto de islas. Y en tercer lugar, el Ayuntamiento de Córdoba ya ha licitado el proyecto para arreglar la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta tras más de tres años de espera. La intervención de las obras, con 5 meses de duración, ha salido a concurso por un importe de 588.000 euros.
- El Ayuntamiento concluye la colocación de toldos en colegios y prepara la reforma de 26 centros
- Estas son las bandas de música que acompañarán a las imágenes en el Vía Crucis Magno de Córdoba
- Infraestructuras preparará este mes los alcorques vacíos del centro de Córdoba para plantar 340 árboles
- La Policía detiene en Córdoba a una pareja por ocupar un apartamento para desvalijarlo
- La vendimia nocturna se impone para favorecer el estado sanitario de la uva
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- Exhumados cinco nuevos cuerpos de la fosa común del cementerio de Palma del Río
- Detenido un profesor en Jaén por hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas
- Incertidumbre en La Línea por la falta de información ante el derribo de la Verja de Gibraltar
- Última hora de los incendios en España: Protección Civil rebaja a 14 los fuegos graves activos pero preocupa la reproducción de focos
- Al menos 21 muertos en un doble ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza, entre ellos 5 periodistas
