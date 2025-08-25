Boletín informativo
La actualidad del lunes 25 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de los delitos cometidos de hijos sobre padres en Córdoba, la cada vez menor presencia de fumadores en la provincia y la recogida nocturna de la uva en la DO Montilla-Moriles, principales temas para arrancar la semana
Los delitos de violencia cometidos de hijos menores de edad a padres aumentan de manera significativa en Córdoba en los últimos años. "Hemos pasado de no tener a tener cada vez más", señalan los expertos. Por otro lado, el consumo de cigarrillos ha bajado un 2,56% en el último año en la provincia. Los datos apuntan a que no solo se fuma menos, sino que se empieza a hacerlo a edades cada vez más avanzadas. Por último, la vendimia nocturna se impone en la DO Montilla-Moriles. Los beneficios de recoger el fruto a estas horas es doble: se favorece el estado sanitario de la uva y los trabajadores escapan de las altas temperaturas.
- La violencia de hijos a padres registra un «aumento significativo» en Córdoba
- En Córdoba cada vez se fuma menos y se empieza en el consumo más tarde
- La vendimia nocturna se impone para favorecer el estado sanitario de la uva
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- «Trabajamos con muchos menores con problemas de salud mental y adicciones»
- Córdoba recicla en dos años un 20% más de aceites industriales usados
- Vivienda de lujo en Córdoba: cara, pero escasa
- «El verdadero lujo de viajar es hacerlo en autocaravana»
Provincia
- Un joven montillano participa en un programa sobre justicia climática
- Sevi Tinieblas y su podcast solidario
- Descubrir la historia a través de la ‘Arquitectura del Sol’ en Bujalance
- Luz verde a la reforma de los terrenos de Industrias Navarro en Aguilar
- Una embajadora de Palma del Río en el Báltico
- La Feria del Valle de Lucena afianza su modelo y sigue reforzando la última jornada
Deportes
- Álvaro Cejudo y su debut en Segunda RFEF: "Estoy seguro de que tenemos nivel para pelearnos con todos los equipos"
- El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel enciende sus luces para la Liga 2025-26
Cultura
Incendios en España
- La restauración total de una zona quemada puede tardar siglos
- Última hora de los incendios en España | Un domingo de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes
España
- El gobernador de California se erige como el ‘anti-Trump’ con su estrategia de “combatir fuego con fuego” en redes sociales
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores