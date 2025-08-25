La actualidad del lunes 25 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El aumento de los delitos cometidos de hijos sobre padres en Córdoba, la cada vez menor presencia de fumadores en la provincia y la recogida nocturna de la uva en la DO Montilla-Moriles, principales temas para arrancar la semana

Visita de un grupo de menores infractoras a un museo cordobés, en una imagen de archivo. | CÓRDOBA

Visita de un grupo de menores infractoras a un museo cordobés, en una imagen de archivo. | CÓRDOBA / A. J. González

Los delitos de violencia cometidos de hijos menores de edad a padres aumentan de manera significativa en Córdoba en los últimos años. "Hemos pasado de no tener a tener cada vez más", señalan los expertos. Por otro lado, el consumo de cigarrillos ha bajado un 2,56% en el último año en la provincia. Los datos apuntan a que no solo se fuma menos, sino que se empieza a hacerlo a edades cada vez más avanzadas. Por último, la vendimia nocturna se impone en la DO Montilla-Moriles. Los beneficios de recoger el fruto a estas horas es doble: se favorece el estado sanitario de la uva y los trabajadores escapan de las altas temperaturas.

