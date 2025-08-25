Los delitos de violencia cometidos de hijos menores de edad a padres aumentan de manera significativa en Córdoba en los últimos años. "Hemos pasado de no tener a tener cada vez más", señalan los expertos. Por otro lado, el consumo de cigarrillos ha bajado un 2,56% en el último año en la provincia. Los datos apuntan a que no solo se fuma menos, sino que se empieza a hacerlo a edades cada vez más avanzadas. Por último, la vendimia nocturna se impone en la DO Montilla-Moriles. Los beneficios de recoger el fruto a estas horas es doble: se favorece el estado sanitario de la uva y los trabajadores escapan de las altas temperaturas.

