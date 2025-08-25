La Policía detiene en Córdoba a una pareja por varios robos y por desobediencia grave

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre y una mujer como presuntos responsables de varios delitos contra el patrimonio y desobediencia grave. A ambos, también se le atribuye la presunta comisión de un delito de estafa y otro de hurto.

En la mañana del día 21 de agosto se recibe una llamada en el Cimacc 091, en la que el propietario de un apartamento ubicado en el centro de la capital alertaba de que dos inquilinos, que habían pernoctado la noche anterior en la vivienda, estaban tratando de sustraer televisores y, además, habían forzado el candado de un canapé donde guardaba efectos personales.

Persecución policial

Tras ser sorprendidos, los sospechosos huyeron a bordo de un vehículo. Inmediatamente, varias patrullas iniciaron la búsqueda, localizándolos en la autovía Málaga-Madrid. A pesar de las indicaciones policiales para que detuvieran el vehículo, el conductor hizo caso omiso, hasta que finalmente los agentes lograron interceptarlo. Si bien, tras solicitar los agentes en diversas ocasiones a los ocupantes que se aparearan del vehículo, la acompañante se negó a descender del mismo. Siendo finalmente detenidos por los delitos de robo con fuerza, tentativa de hurto y desobediencia grave.

En el registro del vehículo se recuperaron diversos objetos, entre ellos dos mandos a distancia y un secador de pelo, que fueron devueltos a su legítimo propietario.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que, a principios del mes de agosto, la pareja había estado alojada en otro apartamento turístico de la zona centro. Tras reservar dos noches y reclamar el reembolso alegando supuestas molestias ocasionadas por un electrodoméstico, se marcharon del inmueble.

El propietario constató entonces la falta de una televisión y enseres personales, reconocimiento posteriormente a los detenidos como responsables este hecho. Por estos hechos, se les atribuye además un delito de estafa y otro de hurto.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, tentativa de hurto y desobediencia.