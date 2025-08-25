«Trabajamos con muchos menores con problemas de salud mental y adicciones»

-¿Cuál es la finalidad del Servicio Integral de Medio Abierto?

-La ley orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores, establece las líneas básicas del sistema de justicia juvenil. Una vez que un menor comete un delito, cuáles son las medidas que debe cumplir, que son de régimen cerrado, lo que son las privaciones de libertad, y las medidas de medio abierto, que no son privativas de libertad. En el SIMA de Córdoba ejecutamos medidas como la libertad vigilada, las tareas socioeducativas, la convivencia con personas o familias, el centro de día, tratamiento ambulatorio, tanto de drogodependencias como de salud mental, y las permanencias de fin de semana en domicilio. Esas son las medidas de medio abierto. Los menores residen en su domicilio y se trabaja tanto con el menor como con su familia, el entorno sociocomunitario de la persona menor.

-En el caso de las chicas sobresalen los delitos de lesiones y los de violencia filioparental, ¿a qué puede deberse?

-El número de delitos que cometen las chicas es muy inferior, están en torno al 19% con respecto a la cifra de los chavales. Sí se mantiene el tipo de delitos. Las chicas cometen, fundamentalmente, delitos de lesiones y delitos de violencia filioparental. No sabría decir cuáles son las razones subyacentes de esta comisión de delitos. Las chicas tienen más prevalencia en cuanto a los delitos de violencia filioparental y ahí tendríamos que entrar en qué ocurre dentro de su entorno familiar más cercano. Y eso extenderlo también a los chicos. Es un problema que conecta con nuestra sociedad y con los valores que hoy se transmiten a los chicos, los sistemas normativos laxos, el uso de redes sociales...

-Llama la atención que entre las chicas se den unos patrones y entre los chicos otros.

-Al final, son edades complejas, la transición a la vida adulta. La edad media de la comisión del delito se sitúa en ambos en torno a los 17 años. En esa búsqueda de la identidad y en esa transición a la vida adulta, si no han tenido una buena canalización por parte de sus progenitores, al final, lleva a que se vean abocados al sistema de justicia juvenil. Ese es uno de los principales pilares con los que trabajamos, las familias, que son los catalizadores del cambio.

-En los varones destacan los delitos contra el patrimonio, ¿con qué fines roban? ¿Puede deberse a dificultades económicas en casa o adicciones?

-Los fines con los que roban serán múltiples. En medio abierto trabajamos con muchos menores con problemas tanto de salud mental como de adicciones. El consumo podría ser una causa, una razón que le lleva a cometer este tipo de actos delictivos. O, sencillamente, el dejarse llevar por sus iguales. Cada chaval es un mundo y no entramos, generalmente, en ese tipo de disquisiciones con ellos.

-¿Se entiende entonces que no se trata de que tengan dificultades para cubrir necesidades básicas?

-Evidentemente, puede darse el caso, pero no es el perfil que manejamos. Los menores que cometen delitos en la provincia de Córdoba, rompiendo el estigma de que son de barrios marginales, que los hay lógicamente, pero no son el perfil medio. El perfil medio que tenemos son chicos y chicas, de clase media y media alta, a los que se les impone una medida de medio abierto por la comisión de un delito. Son chicos que, generalmente, sí tienen sus necesidades básicas cubiertas. No nos solemos encontrar con ese chico que no tiene su familia de qué comer y por eso se lanza a cometer delitos.

-¿Qué incidencia tienen los trastornos psicológicos? Algunas instituciones apuntan a un aumento de estas patologías entre los menores.

-En los últimos años, sí estamos teniendo muchos delitos relacionados con muchas medidas de tratamiento ambulatorio en drogodependencias. Lógicamente, llevan aparejadas en muchísimos casos trastornos de salud mental, por el inicio en el consumo de sustancias estupefacientes a edades muy tempranas. Desde el SIMA, se intenta darle una respuesta en coordinación con la Consejería de Salud, con los distintos dispositivos que existen. El uso abusivo de las nuevas tecnologías, el consumo de drogas... Este tipo de factores de riesgo son los más predominantes y los que están llevando a que los menores desarrollen trastornos mentales a edades tempranas.

-¿Están detectando un aumento de las adicciones a nuevas tecnologías o a drogas?

-Quizás no sea que esté habiendo un aumento, sino que hay mejores medios de detección.

Emilio Pizarro, director del Servicio Integral de Medio Abierto de Córdoba. / Noemí Caballero

-¿Qué actitud suelen tener las familias ante el SIMA?

-Ellas se encuentran súper receptivas en la práctica totalidad de los casos y son, generalmente, colaboradoras, porque básicamente lo que hacemos es recuperar el vínculo. En muchísimas ocasiones, cuando los chicos y las chicas han cometido un delito, vienen por problemas en el entorno familiar. Separaciones, familias desestructuradas, monoparentales... Esos problemas se trasladan a los chicos y es la forma que tienen de buscar su sitio en el mundo, porque no cuentan con las herramientas. En el momento en que les facilitamos las herramientas a las familias, somos figuras de apoyo y les ayudamos a encauzar a su hijo, pues no encontramos nada más que gratitud.

-Afirma que trabajan con actuaciones individualizadas.

-El interés superior del menor es el corazón de la ley y en torno a lo que se articula nuestro trabajo. Las medidas que se imponen no son sancionadoras, sino sancionadoras y educativas, y se realiza un trabajo en red. A cada chico y a cada chica se les realiza un estudio integral de sus circunstancias, personales, de salud, educativas, formativas, laborales, de su entorno. Y a raíz de ahí, se elabora un programa individualizado de ejecución de medidas. Vamos a todas las poblaciones de Córdoba. Nos sumergimos, por decirlo así, plenamente en su vida y entorno. Y ahí es cuando se consigue el éxito.

-Su labor recuerda un poco al programa televisivo Hermano Mayor, ¿verdad? Entran en la vida de los menores infractores para intentar guiarles.

-Efectivamente. Ahí es donde está la clave del éxito, en sumergirnos en su vida, su entorno, el parque donde se reúnen, su familia, su colegio. Ese vínculo que se crea entre los profesionales y los menores propicia la tasa de éxito tan alta que hay en nuestro servicio y en el sistema de justicia juvenil en general.

