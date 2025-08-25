Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 25 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Muestra
Sigue ‘Donde habita el alma’
Donde habita el alma, de Antonio Guerra. Nace de una profunda emoción al sentir cómo, bajo la parra que siempre estuvo allí, la cal respira al mismo ritmo que el jazmín y la dama de noche desbordan su olor, haciendo que el patio acune los sueños.
CÓRDOBA. Artio. El Patio de María.
Don Rodrigo, 7.
De 13.00 a 16.30 y de 20.00 a 00.00 horas.
Muestra colectiva
Continúa ‘Flores de palacio’
La belleza del Palacio de Viana se llena de nuevas flores: las de la lente de 22 autoras cordobesas con obras que reflejan emociones, paisajes, retratos y más. La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Don Gome, 2.
De 10.00 a 15.00 horas.
Muestra
Sigue ‘Del éxodo y del viento’
La exposición ofrece un recorrido histórico y emocional sobre el exilio español en el norte de África, uno de los exilios más desconocidos. Tras su paso por la sede de Casa Árabe en Madrid, la exposición es ahora visitable en Córdoba, ciudad en la que permanecerá abierta hasta el 24 de octubre.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores